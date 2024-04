Argerich: "Si el Estado no apoya la cultura, el futuro es realmente peligroso"

La prestigiosa pianista Martha Argerich criticó al Gobierno del presidente Javier Milei y afirmó que "si el Estado no apoya y contribuye a la cultura, el futuro es realmente peligroso".A través de una carta abierta publicada en sus redes sociales, la reconocida artista se quejó de los recortes en el área cultural y puso a modo de ejemplo un programa de becas que llevaba su nombre."En marzo de 2021 el Maestro Rolando Goldman me propuso, con la colaboración de Eduardo Hubert, crear las Becas que llevan mi nombre (Becas Martha Argerich) dentro del ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina- Me pareció una buena idea con la finalidad de ayudar a jóvenes músicos de las orquestas infantiles y juveniles de los barrios populares para que pudieran hacer una capacitación intensiva con sus instrumentos musicales", inició la publicación de Argerich."A partir de ese momento, 35 jóvenes fueron elegidos por un jurado de figuras reconocidas en nuestro país. Algunos de los estudiantes de la Primera Beca Bianual Martha Argerich luego fueron contratados y se convirtieron en profesores de las orquestas. De ese modo, pudieron transmitir lo aprendido a otros jóvenes. Y les cambió la vida en cuanto a su futuro, de manera notoria. En 2023 una nueva camada de 40 jóvenes de todo el país, se incorporaron a las Becas. El trabajo que han realizado es muy importante y una cantidad de docentes los están formando con indudable seriedad, dedicación y mucho amor", reseñó.Y lanzó: “Lamentablemente, las autoridades del Gobierno nacional de mi país decidieron interrumpir las Becas (que debieron comenzar en febrero de este año) y despidieron a esos y otros profesores de las orquestas infantiles. De esta manera, están privando a los jóvenes la oportunidad de tener un brillante futuro musical”.Para contrarrestar la discursiva liberal, remarcó: "Yo misma he recibido el apoyo del Estado argentino cuando era jovencita, y eso fue fundamental para mi formación y posterior carrera artística".La pianista, destacada a nivel internacional, alertó que "si el Estado no apoya y contribuye a la cultura, el futuro es realmente peligroso"."Lamento profundamente que ahora muchos queden sin esa posibilidad. Sé que también están quitando el apoyo a numerosos espacios de la cultura. Si no se apoya a la cultura, el futuro de los niños y jóvenes, y de todo el pueblo, corre peligro".Y concluyó: "Confío en que las autoridades vuelvan a pensar en continuar de alguna forma con estos programas". Fuente: (NA)