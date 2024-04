Un profesorado fue recortado desde Nación y 25 estudiantes están a la deriva

Un profesorado fue uno de los recortes que se realizó en educación desde Nación y se reflejó en la provincia de Entre Ríos. Hay un grupo de 25 estudiantes que no pueden finalizar el curso.



Juan Rounde, quien forma parte del tercer año del Profesorado de Educación Secundaria en la modalidad Técnico Profesional expresó que "está dirigido para técnicos que hayan concurrido a una escuela técnica”, ya que “con este título se puede dar clase” en este tipo de escuelas, publicó Diario Río Uruguay.



En la ciudad de Concordia, el profesorado “funciona en las instalaciones de la Esc. Pascual Echagua ‘Ex Técnica 1’, donde nos ceden un aula para cursar los viernes y sábados”, a partir de “un programa que ya tiene varios años y depende del ministerio de Educación de la Nación, precisamente de la parte de INET”.



Al respecto, el entrevistado comentó que “comenzamos las clases los primeros días de marzo”, pero “este año estábamos esperando el llamado a clases y eso no se produjo”, por lo que “cuando empezamos a indagar, nos enteramos de que estaba parado ese tema y que todavía no había fecha de apertura”.



Además, mencionó que “si bien está la predisposición de que se termine, no hay fondos para afrontar el pago de los docentes y de los coordinadores”.



Actualmente, en la ciudad de Concordia “somos aproximadamente 25 estudiantes de toda la región, de Colón, de San José, de Chajarí y de Federación, todos técnicos que toman su medio de transporte y vienen a cursar”.



Según sus palabras, este profesorado “funciona también en Gualeguaychú, Paraná y Rosario del Tala”, pero “todos están en las mismas condiciones, esperando que se abra y se termine el tercer año”.



Por lo pronto, Rounde comentó que “estamos en comunicación, enviando notas y cartas a distintos representantes, pero todos nos dicen que hasta que Nación no envíe los fondos, no se puede hacer la apertura”.