Investigan la repentina muerte de una nena de nueve años en San Salvador

La Unidad Fiscal de San Salvador investiga la muerte de una paciente de 9 años de edad, en el hospital San Miguel de esa localidad, ocurrida el pasado viernes por la madrugada.

Según los fiscales Fernando Méndez y María Agustina Solé, se está determinando “si ingresó fallecida o perdió la vida” en el nosocomio, no obstante, confirmaron que el deceso fue constatado en el lugar.



En efecto, se dio intervención al médico policial, se procedió al secuestro de la documentación clínica que la madre tenía en su poder y se labraron las actas de rigor.

Horas más tarde, desde la Fiscalía trabajaron en forma conjunta con el médico forense y se procedió a realizar una autopsia del cuerpo. “No podemos descartar nada”, dijeron.

Según confirmaron las autoridades, la nena había sido atendida médicamente días antes, a raíz de una afección particular de la cual no trascendieron detalles.



La pequeña fue identificada como Sheila Jazmín Acosta y era alumna de la Escuela Integral Nº 9 “Luis Agote”, según publicaron desde la seccional local de Agmer en un mensaje de condolencias.

La chica había sido trasladada, en un vehículo particular, por su propia progenitora, a quien ya se tomó declaración testimonial. Fuente: Mercurio Noticias