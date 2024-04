Reportaron más de 1.900 nuevos casos de dengue en la última semana en Entre Ríos

y, en relación a las últimas semanas, se registra una meseta en relación a los contagios, pese a que el número sigue siendo muy alto, y hace a un total de más de 11.000 casos acumulados en la temporada”, comunicó ael director provincial de Epidemiología, Diego Garcilazo.Para el epidemiólogo y funcionario provincial, la cifra representapor el virus que transmite el mosquito Aedes aegypti. De acuerdo a lo que comentó, “unas 600 personas requirieron internación y 70 en la última semana”.“El grupo más afectado por la enfermedad es el que se corresponde a las personas jóvenes económicamente activas”, reveló al respecto.y, en menor número, en el hospital San Martín de Paraná.“A la fecha, se reportaron cuatro decesos notificados por dengue en Entre Ríos; y hayporque hay pacientes a los que se les brindó el diagnóstico clínico o con un estudio de laboratorio que, a veces, no es confirmatorio”, aclaró al respecto.Punto aparte, el epidemiólogo y funcionario provincial se refirió a la“La vacuna contra el dengue es segura y eficaz para disminuir la mortalidad y las internaciones de los casos graves; pero no frenará una epidemia ni impedirá que una persona se pueda infectar de dengue”, aclaró.“La vacuna requiere de una evaluación médica porque tiene contraindicaciones”, remarcó y explicó que, a la fecha, se discute la incorporación de esta vacuna como una medida de salud pública para prevenir futuros cuadros de dengue. De hecho, mencionó que para este martes está prevista una reunión en Buenos Aires, con los equipos de inmunizaciones, “para evaluar los estudios desarrollados en el último tiempo en relación a la efectividad del uso de la vacuna aplicada a grandes poblaciones”.“Según los laboratorios, se requieren de dos dosis de la vacuna con un intervalo de 90 días entre cada aplicación; pero se desarrollan estudios en los que, en algunos pacientes en particular, con una sola dosis la vacuna podría ser efectiva”, acotó, pero prefirió no ser taxativo en relación a tal información.. “Las dosis por encima de los tres gramos diarios pueden llegar a ser toxicas porque afectan al hígado y pueden llegar a producir una enfermedad hepática aguda”, alertó.Fue por eso que el profesional repasó que “la fiebre, el dolor muscular y en algunas personas la deshidratación” son los principales síntomas del dengue. En ese sentido, recomendó “hidratarse y tomar un antitérmico solo si el paciente lo necesita, es decir, cuando registra decaimiento”. “Porque si la persona tiene fiebre por debajo de los 38º no es necesario tomar paracetamol”, recalcó al aclarar que “la fiebre es un mecanismo de defensa”.“No hay antibiótico ni antiviral para el virus del dengue, con lo cual, el único elemento que nos servirá para eliminarlo son los anticuerpos y las defensas de la persona, y la fiebre está dentro de esos elementos que tiene el cuerpo para eliminar el virus”, explicó.y a continuación aclaró que no todos son efectivos; fue por eso que recomendó “el repelente que tiene el principio activo DEET que, en distintas concentraciones, es el único que es considerado efectivo para evitar las picaduras de cualquier mosquito”.En otro orden, el funcionario provincial comunicó que, a dos semanas del inicio de la, “se distribuyen las dosis para incorporar a los mayores de 65 años y con el correr de las semanas se sumará a las personas de entre 2 y 65 años con patologías y para lo cual se requiere de receta médica”.