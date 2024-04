Transporte público: el Gobierno confirmó que podrá pagarse con tarjeta o celular

Sobre el convenio de Camioneros

Control aduanero a las importaciones

Obligatoriedad de la escuela

Este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se abrirá la competencia para la tarjeta SUBE, el sistema único con el actualmente se abona el transporte público. Así, este podrá cubrirse con otros medios de pago, como tarjeta o el celular.“Confirmamos que el Gobierno decidió liberar el sistema de pago del transporte público, la Sube seguirá existiendo porque es algo clave para fiscalizar los subsidios, pero va a ser un medio de pago más. Cuando haya más novedades sobre el tema la comunicaremos”, señaló el vocero.“Esto significa simplificar un sistema que se creó hace 15 años y todavía seguía dependiendo de la carga en un kiosco o en una estación de pago”, continuó al enumerar los potenciales beneficios de las modalidades que se pondrán en marcha.Adorni no dio precisiones respecto de a partir de qué fecha se implementará ni si será necesario adaptar los dispositivos de pago que actualmente están instalados en colectivos, estaciones de subte y en trenes.Tampoco se informó si continuarán vigentes los beneficios que tiene la Sube al otorgar descuentos cuando se combinar distintos transportes en un plazo de dos horas.“El Gobierno no está trabando nada vinculado con este tema del gremio de Pablo Moyano. Es un convenio que está observado por una de las partes y por eso aún no está homologado”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, mantuvo su habitual contacto con la prensa a partir de las 11, en uno de los salones de la Casa Rosada.“Queremos informar que el Ministerio de Economía eliminó el control aduanero a un 36% de las importaciones de los productos que están en lo que se llamaba ‘un canal rojo normativo’. Existía un criterio arbitrario del anterior gobierno sobre productos de la industrial textil, termos, calderas, entre otros”, dijo Adorni.“Esto lleva a que el costo de despacho por contenedor se reduzca el 2,8%, unos 1.200 dólares”, agregó.El funcionario se refirió a los dichos del diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien consideró que los padres, si quieren, pueden hacer trabajar a sus hijos en lugar de enviarlos a la escuela.“Vuelvo a reiterar que nosotros como Gobierno y dentro de La Libertad Avanza no nos manejamos como manada a la hora de opinar sobre determinados temas”, dijo Adorni.“La postura del diputado Benegas Lynch es algo personal pero no es la postura del Gobierno en este tema. No tengo mucho más que agregar que lo dicho sobre la ministra Petovello ‘hombres trabajando, niños estudiando’. Los niños que hoy estudien, para nosotros la educación es fundamental”, agregó.