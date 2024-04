Dengue: revelan quiénes tienen más chances de contagiarse por segunda vez

La situación sanitaria por el dengue se complica semana a semana. Sin embargo, expertos estiman que por cada infectado contabilizado hay al menos cinco que quedan fuera de registro porque son asintomáticos y entonces no pasan por el sistema de salud. En otras palabras, uno de cada seis no sabe que tuvo dengue.. Podrá recibir del insecto mayor o menor cantidad del patógeno -y de eso en parte dependerá si es sintomático o asintomático-, pero el traspaso de cualquier modo habrá sido hecho.Diferente es-aunque no lo sepan-, dado que en ese caso. En total son cuatro (DEN-1 al 4) y en la presente temporada en Argentina circulan hegemónicamente el 1 y el 2, con una participación marginal del 3. Del 4 no se registran casos., ya que la inmunidad de los convalecientes para los cuatro serotipos tras una primera infección se extiende por un periodo de entre seis meses y un año.Una vez pasado ese tiempo,, es decir, contra aquel para el cual el organismo ya generó anticuerpos. No ocurre lo mismo con los otros tres serotipos.. De ahí que los expertos insistan con que laEn consecuencia sea, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional. Como se dijo, DEN-3 representa apenas el 0,13 por ciento. En base a estas cifras es posible aproximarse a responder cuál es la probabilidad de que un mosquito infectado contagie al picar a la persona que ya tuvo la enfermedad.Entonces, en función del promedio nacional,, con lo que las chances de sufrir una segunda infección por dengue -al menos en el actual escenario de la epidemia en el país- se reducen a la especificidad de un solo serotipo.La mayor cantidad de contagios de esta temporada han sido con el 2, lo que indica una mayor circulación de ese serotipo en más de 15 puntos porcentuales sobre su competidor. Así,Pero la regla no es igual en todo el país. Si bien el promedio nacional indica ese dato, hay excepciones: en Chaco, Corrientes, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa hay mayor circulación de DEN-1 que de DEN-2, por lo que la lógica en esas zonas se invierte.. Como sea, lo importante es seguir tratando de eliminar los potenciales criaderos de mosquitos en el hogar y, aquel que tenga la suerte de conseguirlo, ponerse repelente.