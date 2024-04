América Latina: Argentina es segundo país con menos horas de trabajo semanales

La reducción de la jornada laboral es un tema instalado en el debate popular y en la agenda parlamentaria, pero lo cierto es que el promedio de los trabajadores de Argentina está lejos de acercarse a las 48 horas semanales máximas que dicta la Ley 11.544.



Según un informe de Statista, un portal alemán de estadísticas y análisis de datos, en nuestro país la media de horas trabajadas por semana es de 37, cifra que pone a la Argentina en el penúltimo puesto del ranking de la región. Únicamente Panamá, con un promedio de 36,2 horas semanales trabajadas, se encuentra por debajo.



Justo arriba de Argentina figuran Uruguay (37,3 horas por semana), Bolivia (38) y Ecuador (38,4).



En tanto, en la parte alta del ranking aparece Colombia, con un promedio de 44,2 horas semanales trabajadas. Le siguen en orden descendente México (43,7 horas), Honduras (43,6) y El Salvador (43,2).



De todas formas, los autores del informe aclararon que las estimaciones de la carga horaria semanal pueden incluir a trabajadores informales, por lo que el promedio general de algunos países puede verse particularmente disminuido. No se aclara si ese es el caso de Argentina, pero es un dato a tener en cuenta, considerando que nuestro país la informalidad laboral ha venido creciendo en los últimos años y hoy se ubica en el orden del 45 por ciento.



De hecho, en los últimos doce años se crearon apenas 250.000 empleos formales en el sector asalariado, contra 1.160.000 puestos informales, 1.170.000 monotributistas y 830.000 asalariados públicos.



Otro dato interesante es que, aunque Argentina es una de las peor rankeadas, hay un 16% de los empleados que trabajan 49 horas o más. Eso quiere decir que están “sobreocupados” y exceden el máximo de horas establecidas por ley. De todas formas, en otros países ese indicador es mucho mayor. En Perú, por ejemplo, el 32% de la masa asalariada se encuentra en esa situación. Los días festivos De acuerdo otro relevamiento de Statista, Argentina no es sólo uno de los países que menos horas trabaja, sino que además es el que más feriados tiene en toda Latinoamérica, al menos será así este año, con 20 días feriados.



“Chile (19), Colombia (18) y Puerto Rico (18) también ostentan algunas de las mayores cantidades de feriados, aunque lo más común en América Latina es tener entre 11 y 13 por año, rango en el que se encuentran países como México, Brasil y Perú”, explicaron.



Por supuesto, los días feriados ayudan a movilizar a ciertos sectores de la economía, sobre todo los vinculados al turismo, pero también implican un menor nivel de actividad para otros y una menor cantidad de horas trabajadas por parte de los empleados de muchos sectores.



Ante este escenario, resulta atractivo también repasar cómo se encuentran los salarios de la Argentina en relación al resto de los países de la región. De acuerdo a un informe de la misma consultora, Argentina está entre los cinco países con el ingreso más bajo de la región junto a Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela.



Los países con salarios mínimos más altos de Latinoamérica son Costa Rica (USD 714), Uruguay (USD 594), Chile (USD 470), Ecuador (USD 460) y México (USD 456). En tanto, Brasil, principal económica de la región, se ubica de la mitad de tabla para abajo (USD 282).



Según un informe elaborado por la consultora Focus Market, el ingreso de los argentinos, medidos en dólares, se acercan hoy a los niveles de la salida del régimen de la convertibilidad. “La inflación no ha dado respiro en los últimos 13 años y en el acumulado el salario ha perdido fuertemente frente a la variación de precios en la economía”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora. (Infobae)