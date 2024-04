Todos los días Jorge se ubica en el punto estratégico de la esquina de Av. Independencia y Lima, de Buenos Aires, donde cientos de estudiantes universitarios pasan para llegar a tiempo a cursar. El jubilado de 76 años se presenta allí repartiendo folletos para promocionar sus clases particulares de biofísica, matemática y química.Jorge, que estudió la carrera de industrialización de petróleo y trabajó en el área de purificación de gases y destilación, se encontró en la necesidad de buscar alternativas económicas tras su jubilación. Su historia tomó relevancia en las redes sociales cuando una usuaria compartió uno de los volantes que distribuye en las cercanías de distintas facultades de la Ciudad de Buenos Aires.Al momento que se viralizó la imagen de su volante recibió muchas consultas, pero contó en diálogo conque no todos pueden pagarlo: “Se complica también por la situación económica y no todos lo pueden pagar”. Sin embargo, él sigue adelante con su labor: “Yo”, admitió.En su carrera como docente trabajó en diferentes institutos, pero que dejó porque se le dieron circunstancias insólitas: “Había ciertos lugares que cuando les iba mal económicamente pretendían que yo les de clases gratis, 10 horas o más, entonces me fui”.Aunque le gustaría poder enseñar de manera virtual para llegar a más estudiantes, lamentó no contar con una notebook para hacerlo posible.Con esperanzas en mayo, la inflación se detiene. Ojalá que sea así”, comentó.Con una vocación innata por la docencia, Jorge destacó la importancia que tiene el esfuerzo del estudiante en el proceso de aprendizaje. “Yo”, afirmó.En sus volantes promocionales que reparte detalla que sus clases de apoyo consisten en la explicación de los temas que el estudiante tenga que rendir y el desarrollo de los problemas. También les deja “tarea en casa” para practicar y les resuelve todas las dudas que surjan. En la entrevista dijo tener paciencia, pero “tampoco hago milagros”, según él, con su ayuda y el esfuerzo del estudiante, debería pasar el examen sin problema.En las redes sociales, numerosos usuarios compartieron sus experiencias positivas con el “Profe Jorge”, donde muchos destacaron su atención y eficacia para prepararlos en sus exámenes: “Vayan, es re atento”, “Vayan con Jorge que me preparó re bien en el CBC. Es un capo y un buen tipo”.