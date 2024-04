Pescan un Sábalo dorado y “brillante como oro”: disparó teorías y vieja leyenda

"Brillante como oro"

Aseguran que un extraordinario hallazgo ocurrió, días pasados, en el río Pilcomayo, a la altura del territorio formoseño. Un hombre que pescaba en la zona de El Potrillo, cuando: El ejemplar de sábalo, era de una tonalidad dorada.Los pescadores señalaron que ely, dejó a todos con la boca abierta, ya que presentaba una tonalidad dorada que se asemeja al metal precioso.Franco Bravo, es el lugareño de Santa Victoria Este, que fue a pescar el Jueves Santo y sacó un "sábalo dorado". Según comentó adecidió pescar en Formosa, en la zona de El Potrillo, en el puesto "La Piana".Allí, junto a sus amigos, pescaron como lo hacen habitualmente, salvo que en esta oportunidad se llevaron una sorpresa. "No sabés,", destacó Bravo.El salteño comentó que uno de sus amigos decidió llevarse el pescado para comerlo en su casa, pero no pudo. "Mi amigo me escribió por mensajes y me dijo que", destacó aA su vez, indicó que el color amarillo no solo era en la parte exterior del pescado, incluso lo tenía hasta en los huesos., contó el pescador.Las imágenes del "sábalo dorado" rápidamente generaron un cúmulo importante de comentarios en redes sociales., mientras que otros aseguran que, el color dorado del sábalo es uny sostienen que no se debe a que se trate de una especie particular.Los lugareños han tejido diversas teorías en torno a este hallazgo. Algunos. Otros afirman que su aparición está relacionada, ya que había sido capturado el pasado Jueves Santo.Usuarios de todo el mundo comparten la noticia, debatiendo sobre su origen y significado.Entrevistas a los Pescadores, Hablamos con uno de los pescadores afortunados que atrapó al sábalo. "Nunca había visto algo así en mis años de pesca.", comentó emocionado.Según la página, existe como especie el sábalo dorado, al que llaman “Wahaát Tajuájmayo”. Este, en particular, fue pescado en la cuenca baja del ríoLa página también habla sobre, que cuando los pescadores atrapan al sábalo dorado, deben soltarlo nuevamente al río, que ellos llaman Wahaát Wuk (Madre de los peces). Esa tradición, aún la mantienenBiólogos y científicos están examinando las imágenes del sábalo dorado para determinar si su color es natural o si hay algún factor ambiental involucrado.¿Un regalo divino o simplemente una rareza natural? La comunidad está dividida, pero una cosa es segura: el sábalo dorado llamó la atención en las redes. Fuente: (ElTribuno)