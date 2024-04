Se produjo un gran socavón en el camino que une Las Cuevas con Costa Doll

La comuna de Las Cuevas, en el departamento Diamante, quedó incomunicada en forma terrestre con Costa Doll, por un socavón que se produjo en el camino.



Ante la grave situación, la presidenta comunal, Susana Solis, encaró sus peticiones hacia las autoridades provinciales de Vialidad.



"Se ha cortado el camino que une la localidad con Costa Doll, tras las abundantes precipitaciones, no pueden entrar ni salir. El martes comenzó a caer y para el jueves se cortó definitivamente. Es una situación crítica y, sobre todo, pedimos a los vecinos que no circulen en ese tramo, hasta que se realice la reparación, como para evitar accidentes. Nos preocupa ese aspecto, porque al ser un camino vecinal no cuenta con alumbrado público y para quien no sabe, por las noches es un riesgo enorme. Uno no se imagina un corte así, con un vacío absoluto, es profundo y por allí pasa un arroyo".



"Estuve realizando gestiones ante Vialidad Provincial, para contar con la reparación inmediata del camino, ya que es muy transitado por las familias, docentes y quienes trabajan en la zona", afirmó a FM Estación Plus Crespo.



En tal sentido, adelantó: "Se comprometieron a realizar un relleno en la jornada de este viernes, pero si hubiera inclemencias no se puede hacer, ya que es camino de tierra. Igualmente lo solicitamos con urgencia, ya que hay vecinos que nos han llamado por turnos médicos y situaciones importantes por las que necesitan salir. Entonces, no es la reparación que se necesita, pero al menos se harán trabajos como para un uso provisorio para paliar este contexto. Son dos zonas a reparar".



Solís manifestó que "con cada lluvia, se iban algunos tubos, se rompían, por eso debemos pensar una solución de manera integral. Nuestra gente queda incomunicada, es su única vía".



“Debemos lograr la reparación inmediata, y luego contar con una obra que permita generar un desagüe más amplio para el caudal de agua, porque ante abundantes precipitaciones como las que se han registrado, es evidente que la infraestructura no es suficiente”, indicó.



Finalmente, Solís agregó que "también se están llevando adelante gestiones en Vialidad, para mejorar el camino de Las Masitas".