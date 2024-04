Trabajan para unificar la regulación de taxis, remises y UBER en Concordia

Foto: , Felipe Sastre, concejal de Concordia

El concejal oficialista, Felipe Sastre, afirmó que "se avanzó con más intensidad" en las inquietudes planteadas por los integrantes de la Cámara de Remises en Concordia y el conflicto con la firma UBER que brinda el servicio de transporte a través de una aplicación.Tras los planteos del sector y el pedido de respuestas, Sastre recordó que “se trabaja este tema hace bastante tiempo". “Hemos ido avanzando en distintas cuestiones relacionadas a la", aseguró el presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Concordia."En los últimos días avanzamos con más intensidad, hemos mantenido una reunión el día sábado con ellos para conocer la situación del sector, cuáles eran las cuestiones que a ellos más les preocupaban". Según explicó, el objetivo esEn cuanto al ultimátum realizado por la Cámara de Remises en Concordia y el reclamo por la falta de respuestas, destacó, "sus integrantes querían que los escuchen y ese encuentro se produjo", por lo que "se abre" que incluso continuó con reuniones formales realizadas durante este miércoles.El objetivo de las gestiones es "cerrar y presentar formalmente una ordenanza, en la que sey, al mismo tiempo, se garantiza esta, de oportunidades para todos los que quieran competir en el segmento, respetando la filosofía de cada una de las actividades", subrayó el concejal.Se buscará, adelantó,, de cuestiones que a nosotros nos parecen que no tienen razón de existir y que a ellos les complican su actividad".Según el edil, la actual regulación para el sector "exige requisitos que realmente son insólitos y que a ellos les complica su trabajo todos los días y nosotros venimos a eliminarlos".Por último, el concejal oficialista explicó que el "jefe del Departamento de Transporte del municipio, que es Sebastián Gotte, viene avanzando en, tanto con esa empresa como con otras, porque no es la única y existen otras como Cabify, por ejemplo".En ese contexto, afirmó que las firmas "van a tener que designar a alguien a quién nosotros podamos tener al teléfono y llamarlo si hay un inconveniente; en esa lógica es necesario obviamente canalizar un diálogo institucional, sino esto no se va a poder lograr".