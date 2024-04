Pronostican “ola subpolar” que podría frenar a los mosquitos: cuándo llegará

Sociedad Cuál es el único mecanismo natural que puede alejar al mosquito del dengue

La “primera ola subpolar del otoño” está prevista para mediados de la semana próxima. Llegaría al centro del país el miércoles 10 de abril.“Es aire frío que proviene de latitudes cercanas al círculo polar, pero no del Polo. Es decir que no va a haber heladas”, explicó Marcelo Madelón, licenciado en Medio Ambiente.Una de las ventajas que propicia es que el ciclo de desarrollo de los futuros mosquitos demorará más en efectivizarse. La otra ventaja, que actúa como segunda mandíbula de una virtual pinza, es que el poder de los mosquitos que ya son adultos se verá reducido.El aire frío con origen en el extremo sur de América -que a diferencia de los últimos días significará no sólo mínimas más bien bajas sino también máximas menores-, será de alguna manera el primer golpe para los cada vez más empoderados Aedes aegypti.Pero para el golpe definitivo, que abra seguramente un, habrá que esperar todavía un poco más, previsiblemente hasta las proximidades del invierno. Esto es, cuando