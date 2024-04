Emotivo: veterano de Malvinas conoció al "chico" que le envió una carta en 1982

En mayo de 1982, Alcides Wollemberg, un nene de 9 años escribía una carta a un soldado de Malvinas y a miles de kilómetros, Eduardo Sieber, que tenía 18 años, la recibió durante la guerra y le envió la respuesta que llegó a manos del niño en el mes de junio de 1982. Hace dos días, 42 años después se conocieron y tuvieron un emotivo encuentro.La historia empezó en la escuela primaria N°13 “Blanco Encalada”, de la localidad de General Ramírez, cuando Alcides, escribió de puño y letra una carta para que algún soldado no se sintiera solo en plena guerra.El encuentro entre el autor de la carta y el soldado ocurrió, este 2 de abril, en la vecina localidad de San Benito, durante el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el cual fue encabezado por Eduardo Sieber, junto a otros veteranos en la plaza de la ciudad.“Es la primera vez que nos vemos. Lo vine a buscar y acá estamos”, dijo Alcides Wollemberg después de fundirse en un abrazo con el veterano que le respondió la carta en 1982.“Varios alumnos escribimos una carta para los combatientes y fui el único privilegiado en recibir una respuesta en el mes de junio”, contó y recordó que “con el tiempo, la carta se perdió y hace dos años, encontramos ese reporte del diario “Pregón” de General Ramírez, en donde se comenta sobre esa carta”, relató.“Tres cartas pude contestar y una de ellas, es la de Alcides, cuando yo tenía 18 años y él tenía 9 años”, dijo el veterano Sieber y agregó que “encontrarlo acá después de tantos años, es un mimo al corazón que me llena el alma”, señaló entre sollozos.Sieber pertenecía al buque Cabo San Antonio, el mismo que llevó a una tropa grande hacia Malvinas. Su función fue la de patrón de lancha de desembarco, trasladaba de orilla a orilla todo lo que fuera necesario.A Malvinas, llegó el 2 de abril y entre esos primeros días pidieron voluntarios para quedarse. El joven de 18 años levantó la mano y luchó hasta el final de la guerra. Hoy, vive con su familia en San Benito.Se vivió un momento de mucha emoción en el acto, cuando se conocieron Alcides Wollemberg y el veterano de Malvinas Eduardo Sieber, a 42 años de haber intercambiado cartas.“La carta en ese entonces, era lo que los niños sentíamos en ese momento. Juntábamos comida, calzado y ropa para los combatientes”, dijo y agregó que “mi maestra Ethel, que nos animó a escribir la carta, hizo una movida muy grande en la escuela para ayudar a los combatientes porque su hijo estaba en la Fuerza Aérea y este encuentro, también es el fruto de su trabajo”, remarcó Wollemberg y señaló que la docente vive en la ciudad de Rosario.“Yo soy único hijo varón y tengo cuatro hermanas mujeres. Siempre desee tener un hermano y bueno, al final se cumplió: acá tengo a mi hermano. Mi hermanito menor”, dijo Sieber en referencia a Alcides que no dejaron de abrazarse durante el tiempo que transcurrió en la entrevista.Al respecto, Wollemberg que escribió aquella carta, recordó que el soldado Sieber “me puso en la carta, para mi hermano menor y acá me encontré”, señaló.“Pasaron 42 años de haber escrito esa carta y he pasado por San Benito, cientos de veces, estando cerca, pero le dije a mi esposa que hoy, no lo iba a dejar pasar. Algo me decía que tenía que venir”, dijo Alcides que vive en Santa Fe con su familia y agregó al programa: “recién ahora se dio el encuentro y este abrazo que significó historia y también amor fraternal”, afirmó. Mientras que Eduardo acotó: “este vínculo va a seguir”.