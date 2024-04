Mercurio retrógrado: qué es y cuál es la creencia popular de este fenómeno

Desde hace tiempo, el fenómeno conocido como "Mercurio retrógrado" es objeto de debate y superstición. Muchas personas le temen por su supuesta relación con las desgracias. Pero mientras muchos le han cargado un valor negativo, otros lo ven como una oportunidad.



¿Qué es Mercurio retrógrado? Se trata de un fenómeno astronómico por el cual parece que este planeta está haciendo marcha atrás sobre su propia órbita, pero no es más que una ilusión óptica desde la Tierra. No obstante, la astrología marca este período como un "tiempo de reflexión".



A pesar del temor a rupturas amorosas o desgracias asociadas supuestamente a este fenómeno, la ciencia moderna desacredita estas creencias y las cataloga como pseudociencia, por lo que la sucesión de estos acontecimientos carecen de una base científica. Cuándo es Mercurio retrógrado

Habitualmente, Mercurio retrógrado se registra una vez cada tres o cuatro meses. La primera de 2024 comenzó el pasado martes 2 de abril y se extenderá hasta el jueves 25 del mismo mes.



Tras este primer período del año, en unos meses regresará el fenómeno astrológico que todos temen. La segunda etapa de Mercurio retrógrado comenzará el 4 de agosto y se extenderá hasta el 27 de ese mes, mientras que la tercera y última del año empezará el 25 de noviembre y finalizará el 15 de diciembre. Qué dice la NASA sobre Mercurio retrógrado

Según la Nasa, este movimiento retrógrado característico del planeta más cercano al Sol es un fenómeno aparente que se observa desde la Tierra. Aunque Mercurio parece moverse en dirección opuesta a su movimiento normal, este efecto es una ilusión óptica causada por la diferencia en las velocidades orbitales relativas de la Tierra y el planeta en cuestión.



Los astrónomos y científicos especialistas en la temática aseguran que no existen evidencias que respalden la idea de que los movimientos planetarios tengan un impacto directo en la vida de las personas.



Profesionales destacan que ambos planetas se mueven en la misma dirección, pero que la diferencia de velocidad entre ambos genera un efecto por el que pareciera que Mercurio se dirige en otra dirección, aunque no es más que un efecto visual.



Aunque este fenómeno puede seguir siendo un tema de interés para muchos, es importante destacar que existen grandes diferencias entre la ciencia y la creencia popular. La astronomía ofrece explicaciones basadas en evidencia empírica, mientras que la astrología se basa en interpretaciones subjetivas y suposiciones no comprobadas. La interpretación astrológica de estos eventos se basa en tradiciones ancestrales y no en observaciones científicas verificables.