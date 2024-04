Dengue: "Cuidado con los pantalones cortos", advirtió el ministro de Salud

Sociedad Cuál es el único mecanismo natural que puede alejar al mosquito del dengue

El ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, habló sobre el brote de dengue y dio una curiosa advertencia sobre cómo protegerse: "Cuidado con los pantalones cortos"."Tenemos que aprender de los errores del pasado sobre lo que no se hizo y proponer pensar para adelante", expresó el funcionario."Nosotros no decimos que la gente no se vacune. Si tu médico te hace una receta para que te inocules porque cree que así se podría reducir un posible caso grave, está más que permitido. Es una decisión personal", destacó.Acerca de lo que pasará el próximo año con la vacuna, Russo señaló: "Estamos trabajando en conjunto con expertos para pensar en lo que viene por delante"."Nosotros comunicamos desde el día uno con boletines epidemiológicos, que son públicos, y otros informes. Nos podemos manejar de diferentes maneras como hacer una conferencia o que me saquen fotos en lugares donde se desinfecta, pero creemos que es necesario comunicar de forma sería como lo hacemos", explicó acerca de los diversos reclamos.Por último, el funcionario dio curiosas advertencias para cuidarse de la picadura del mosquito: "Hay que insistir en el cuidado de usar mangas largas, ropa clara y tener cuidado con los pantalones cortos". Fuente: (NA)