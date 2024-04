Inundaciones y anegamientos en Victoria: el municipio asistió a 147 familias

En menos de dos horas, en la ciudad de Victoria cayeron 106 milímetros este miércoles. Esta situación generó anegamientos e inundaciones.que “para nosotros es una enormidad, hizo gran destrozo. La ciudad está cercada por arroyos, pero también tenemos una topografía muy diferente a cualquier localidad vecina. Hay lugares, barrios y cuarteles que se ven siempre muy perjudicados. En este corto plazo de gestión no hemos podido hacer obras de gran envergadura para poder solucionarlo. Tendrían que ser canalizaciones y poder pavimentar con conciencia, sino seguimos impermeabilizando nuestros suelos y las zonas más bajas son las que siguen perjudicadas”.Comentó que “nuestra ciudad está dividida en cinco cuarteles. Uno, donde se gestó nuestra ciudad, está muy cerquita del riacho Victoria. Hay otra zona que está en el ingreso, viniendo de Paraná, por Ruta 11, que se llama barrio Arenal. Es un lugar donde no hay calles de asfalto ni veredas, es muy característico porque su suelo es arenoso. Tenemos un cerro muy grande, que es el de La Matanza y el monte Los Ombúes. Esta zona se ve muy perjudicada. Está todo cerca del arroyo El Ceibo”.“Los barrios más perjudicados son siempre Quinto Cuartel, Arenal, Primer Cuartel, sobre nuestro embarcadero, que nunca había pasado. Hemos podido evacuar y ayudar a la gente afectada. Estamos a la espera de la ayuda provincial, creemos que esta tarde vamos a recibir algunos módulos para poder sanear. Sabemos que el día que pasan estas inclemencias no es el día más dramático, sino los días posteriores cuando las familias salen y ven todos los daños que se produjeron en sus viviendas, sus electrodomésticos, vestimentas”, indicó.Confirmó que asistieron a 147 familias. “Con Defensa Civil asistimos a las familias que tuvieron problemas en sus pozos negros, las cloacas, alumbrado público, ingreso o egreso en cercanías a sus viviendas”, señaló.Indicó que “estos meses no nos han dado tregua. Desde que asumimos empezamos con inundaciones, seguimos con tormentas y lluvias. En lo que vamos estos tres meses y medio hemos tenido más de 400 milímetros de lluvia, que para nuestra localidad es lo que se espera en más de un año. Es mucho, pero nada que no podamos solucionar, estamos tratando de llegar a cada uno de los barrios y lugares. Estamos trabajando en lo inmediato, pero también para que las cosas duren en el tiempo”.Respecto a obras, comentó que “tenemos ingresado a nivel provincial, en distintas secretarías, cuatro proyectos sobre entubamientos de dos zonas de la ciudad, problemas que tenemos cuando falta el agua. Tenemos que contar con el acompañamiento de provincia y nación, por eso los presentamos para que los tengan en cuenta en los presupuestos. Tenemos déficit de vivienda, gente que no tiene vivienda propia y pagan alquileres elevadísimos. Otro de los pedidos a nivel provincial fue el saneamiento para cloacas que abarcaría a un barrio grande que se inauguró el año pasado. Esas viviendas cuentan con luz propia ahora, pero queremos llevar red cloacal”.