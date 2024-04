Camioneros: Moyano dijo que habrá paro el lunes si no homologan acuerdo salarial

El titular de Camioneros y cosecretario general de la Central General de los Trabajadores (CGT), Pablo Moyano, amenazó con un nuevo paro nacional para este lunes si el Gobierno no homologa el último acuerdo salarial que el sindicato pactó con los empresarios: “No se va a mover una hoja en todo el país”.



En declaraciones televisivas, el dirigente sindical exigió el cumplimiento del pago con aumento de salarios: 25% en marzo y 20% en abril. “Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, afirmó.



En marzo, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que conduce Hugo Moyano, llegó a un acuerdo con los representantes de las cámaras empresariales y logró un aumento salarial del 45% en dos tramos, a cobrar un 25% en marzo y un 20% en abril.



Según expresaron fuentes gremiales en ese entonces, "se firmó un acuerdo, en el marco de la audiencia convocada en la sede de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que consta de un 25% de aumento salarial que se aplicará sobre los haberes de marzo y un 20% sobre los haberes de abril".



Camioneros vs. Secretaría de Trabajo: la puja por los salarios



Desde la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, señalan cuestionamientos al pago de los sueldos a Camioneros tras el acuerdo alcanzado ya que lo arreglado supera el tope impuesto por el Ministerio de Economía para desalentar las expectativas inflacionarias.



Desde la organización de Pablo Moyano, por su parte, apelan a la aplicación de la Ley 23.546: si a 30 días de declarado el acuerdo no hay homologación oficial, se lo considerará “tácitamente homologado”.



"La homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto. Transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada", señala el artículo 6 del texto oficial de la normativa.



Pablo Moyano y la posibilidad de un paro general



El dirigente sindical, además, aseguró esta semana que en los próximos días van a anunciar "un paro general o una gran marcha" para oponerse a las "políticas económicas regresivas y represivas" del gobierno de Javier Milei.



"En los próximos días vamos a anunciar un paro general o una gran marcha como están planteando algunos compañeros. Algo tenemos que hacer. O movilizar cuando el día que se trate nuevamente la ley ómnibus o la porquería del DNU para rechazarlo en la calle", expresó el sindicalista en declaraciones radiales.



En ese sentido, reveló que hay diferentes posturas entre los gremialistas respecto de qué iniciativas llevar a cabo: "Hay compañeros que estamos a favor de un paro nacional y hay compañeros que están a favor de estar en la calle".