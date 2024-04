Ahora, sacaron del aire un programa cultural con 37 años en la TV Pública

Los siete locos, el emblemático programa de la TV Pública dedicado a la literatura y otras artes, y conducido por Cristina Mucci, dejará de emitirse en ese canal. Así lo dio a conocer la propia conductora en un mensaje masivo enviado a sus contactos de WhatsApp, donde explicó que las razones tienen que ver con los recortes que el gobierno nacional de Javier Milei ha establecido para numerosas empresas estatales.“Desde que asumieron, las nuevas autoridades de la TV Pública jamás se comunicaron conmigo, y ahora me entero por los medios que repetirán programas y no habrá nuevas grabaciones. Gracias por acompañar y/o formar parte de Los siete locos durante estos 37 años. Gran récord (argentino y ¿tal vez mundial?) para un programa cultural”, dijo en la red X (ex Twitter) la conductora del programa que en su larga historia cosechó cinco premios Martín Fierro.En declaraciones el diario Clarín, Mucci explicó: “Desde diciembre, nadie nunca tuvo contacto conmigo. Recuerdo que fue entonces que grabé el último programa en el que invité a periodistas a hacer un balance del año y vino Facundo Pastor a presentar su libro sobre Rodolfo Walsh. También estuvo Roberto Saba, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, con quien trabajamos un proyecto para los medios públicos en 2004″.Y continuó: “Entiendo que en la TV Pública haya mucho para arreglar. Pero esto no es arreglar. No se puede mantener un canal sin programación. Los programas se emiten repetidos y así seguirán”.

La noticia del levantamiento del programa despertó de inmediato voces en su apoyo provenientes de sectores de las artes y las letras. La escritora y exsubdirectora de la Biblioteca Nacional Josefina Delgado propuso publicar una carta pública a la que pronto se adhirieron numerosas firmas: Entre los nombres que se solidarizaron figuran editores, escritores e intelectuales, gestores y periodistas culturales, artistas y un sinnúmero de creadores: Juan Villoro, Mariana Enríquez, Mauricio Wainrot, Juan Ignacio Boido, Luis Ovsejevich, Jorge Fernández Díaz, Liliana Hecker, Alina Diaconú, Inés Garland, Renata Schussheim, Claudia Piñeiro, Cristian Alarcón, Agustina Bazterrica, Josefina Delgado, Mauro Libertella, Mariano Llinás, Guillermo Martínez, Eduardo Anguita, Eugenia Zicavo, Graciela Melgarejo, Perla Suez, Pablo de Vita, Reynaldo Sietecase, Pablo Ingberg, Canela (Gigliola Zecchin), José Miguel Onaindia, Esther Cross, Alberto Díaz, Martín Cabrales, Federico Jeanmmaire, Andrés Borthagaray, Paulo Brunetti, Silvia Naishtat, Magdalena Faillace, Gonzalo Santos, Marta Oyhanarte, Hugo Levin, Diego Berardo, Martín Giménez, Daniel Divinsky, Javier Torre, Graciela Araoz (SEA), Josefina Delgado, Jorge Consiglio, Fernando García, Daniel Gigena, Julián López, Julián Gorodischer, Claribel Terre Morell, Verónica Barrueco, Lucía Capozzo, Ezequiel Martínez, Vicente Battista, Marcelo Balsells, Hugo Garcia, Emilio García Wehbi, Genaro Press, Héctor Pavón, Carmen Ramos, Alvaro Zicarelli, Ignacio Iraola, María Sáenz Quesada, Juan Manuel Beati, Hugo García, Ricardo Coller, Maximiliano Cernadas, Marcelo Gioffre y Guillermo Pacho O’Donnell.Los siete locos fue ideado y conducido por Cristina Mucci, y comenzó en 1987 en Canal 13 (con Tomás Eloy Martínez también en la conducción), luego se emitió por ATC (con Carlos Ulanovsky), entre 1990 y 2001 fue transmitido por Cablevisión. A partir de 2002 volvió a integrar la programación de Canal 7, la Televisión Pública Argentina.