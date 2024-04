Preocupación por suba de casos de cáncer: “Iosper no rescindiría prestaciones”

Sobre el cobro del plus a afiliados a Iosper

Pago a cuidadores domiciliarios

Desde el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos dieron cuenta de la: 227 nuevos casos tan solo en el primer trimestre. Según se informó, el cáncer de mama, recto y pulmón son los tres principales, pero no los únicos. Asimismo, se indicó que las localidades de Concordia, Paraná, Gualeguaychú y La Paz son las que más casos registran.a los que Iosper brinda la cobertura al 100% porque hay una clara directiva para acompañar al paciente con esa patología, que es tan complicada”, comunicó ael gerente de Administración de la obra social, Arnoldo Schmidt. Y destacó: “Es un número que asusta, primero, por la salud de los entrerrianos y, después,”.“De febrero a marzo, en la facturación, hubo, entre los cuales se encuentran los oncológicos”, reveló Schmidt. Asimismo, destacó que “Iosper tiene seis afiliados que demandan medicación importada: son ocho millones de dólares al año en tratamientos”.Ante ese escenario, se suma la realidad económica del país, la que cambió rotundamente desde diciembre a la fecha. “Es constante la negociación y búsqueda de precios con laboratorios y droguerías para encontrar los mejores descuentos posibles y mejorar los que ya tenemos, porque los convenios de los medicamentos son a precio de venta al público, menos un porcentaje de descuento que posee la obra social”, explicó el gerente de Administración de Iosper.porque la obra social trabaja con un presupuesto que fue aprobado en octubre de 2023 y si bien durante el año se realizan ampliaciones según los mayores aportes que ingresen producto de la pauta salarial –que es la única pauta de financiamiento-, pero eso va por un carril y”, expuso Schmidt.“Más allá del constante diálogo con la Federación Médica y el resto de las asociaciones de profesionales,porque hay un convenio firmado con la obra social, con buenos aranceles, y Iosper está cumpliendo a tiempo con los pagos”, recordó Schmidt. De hecho, mencionó que “a 48 horas de ingresada la facturación, se pagaron 700 millones de pesos a FEMER”.Según explicó el gerente de Administración de la obra social, “cuando se detecta al profesional que cobra el plus, se lo suspende y se convoca a la comisión de seguimiento de la entidad que lo nuclea para que desista de su accionar”. Pero ocurre que, “muchas veces, el mismo afiliado no quiere denunciarlo porque es el médico que conoce”. En esa línea, Schmidt destacó la“Hay una ley que impulsó Iosper y que indica que es un delito cobrar un arancel que esté por fuera de lo convenido”, remarcó.“Iosper pagó, en marzo, 240 millones de pesos a 1.000 cuidadores domiciliarios que tienen una relación con el afiliado, que es quien acerca el presupuesto y la documentación del cuidador; los cuidadores domiciliarios no tienen un convenio directo con la obra social”, comunicó Schmidt.Y aclaró: “El afiliado tiene la obligación de presentar la facturación del 1º al 5º día hábil del mes; se audita a través del área correspondiente, pasa a liquidación y luego se paga”.Consultado al gerente de Iosper por los atrasos en los pagos a cuidadores domiciliarios, éste fundamentó que las liquidaciones “dependen de los recursos y los tiempos de presentación de facturación, porque cada afiliado lo hace en distintas fechas”., sentenció.