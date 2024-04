En la última semana se registraron 2.072 nuevos casos de dengue en Entre Ríos

Sociedad A qué temperatura muere el mosquito del dengue

Medidas de cuidado

Institucionales Recorren casa por casa para concientizar sobre el dengue en Paraná

Síntomas

La Dirección General de Epidemiología confirmó queY detalló que en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2023 al 31 de marzo de 2024, la provincia registra un total acumulado de 9.653 casos. Los datos del monitor de casos de dengue están disponible en la página web del Ministerio de Salud de Entre Ríos (https://www.entrerios.gov.ar/msalud/monitorcovid-19/index.html).En la última semana los departamentos que registraron mayor cantidad de casos fueron, Federación (481) y Villaguay (252); seguidos por Gualeguaychú (194), Concordia (182) y Uruguay (179)., que impactan en una mayor demanda de atención a los establecimientos públicos de salud. Aún así, aclaró que es baja la internación por esta enfermedad y la mayoría de los casos se pueden tratar de forma ambulatoria. “Todos los cuadros leves se pueden resolver en un consultorio común, en los centros de salud”, precisó.En relación a los, el referente señaló que los síntomas de gravedad aparecen entre las 24 y 48 horas posteriores al cuadro febril. Esto ocurre, generalmente, entre los días cinco y siete desde el inicio de los síntomas.“En ese momento, si la persona empieza a mostrar una recaída, un cansancio mayor a lo normal, fuerte dolor abdominal, vómitos intensos, se considera que es un caso potencialmente grave”, indicó Garcilazo, aclarando que ante estas situaciones la persona debe acudir a una guardia para recibir el tratamiento adecuado.(droga utilizada para bajar la fiebre), ya que no en todos los casos está indicado su empleo. Es importante tener esto presente porque se han observado muchos casos de personas que toman este medicamento, sin indicación, supuestamente de forma preventiva. “Esta automedicación, además de ser un error, puede dañar el hígado ya que esta droga es tóxica si se consume por encima de las dosis recomendadas”, recordó Garcilazo.“De hecho, mantener unaes tan importante como controlar la fiebre y es un aspecto al que habitualmente no se le presta tanta atención”, completó el epidemiólogo.En el contexto actual de alta circulación del virus, el Ministerio de Salud de Entre Ríos insta a la población a intensificar las acciones de control del mosquito Aedes aegypti que, infectado, puede transmitir la enfermedad.En ese sentido, las tareas requieren la colaboración entre la comunidad y los equipos de salud, para la prevención de picaduras, la atención oportuna y adecuada de los casos, y el compromiso continuo en cada localidad de la provincia.-Tirar, dar vuelta o higienizar con frecuencia los recipientes que acumulan agua, aunque sean pequeños, tanto dentro como fuera de las viviendas.-Tapar o cubrir con tela mosquitera los grandes contenedores como tambores o tanques elevados y limpiar canaletas.-Cepillar los bebederos y cambiar el agua diariamente. Las piletas de natación se deben mantener cloradas y cuando no se utilizan, cubiertas.-Usar repelentes según las indicaciones de los fabricantes, como medida de protección individual permanente mientras continúen los casos.-Por otro lado, en las áreas donde hay transmisión activa del dengue, se recomienda eliminar mosquitos adultos mediante insecticidas para detener y cortar la transmisión.La implementación integrada y simultánea de estas acciones reducirán los riesgos asociados no solo al dengue, sino también a otras enfermedades transmitidas por el mosquito.Los síntomas frecuentes incluyen: fiebre, náuseas y vómitos, enrojecimiento e inflamación de la piel, y dolor intenso de cabeza, detrás de los ojos, en músculos y articulaciones.Es importante saber que esta enfermedad puede tener formas graves y causar la muerte. En caso de presentar alguno de los signos de alarma como dolor abdominal intenso y continuo; mareo o desmayo; vómitos persistentes; intolerancia a líquidos y alimentos; somnolencia; intranquilidad o irritabilidad; sangrado en encías, vómitos, orina o heces se debe acudir a un establecimiento de salud de inmediato.