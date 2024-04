Decidió ir a caballo a la escuela y afirmó: “Si no estudias no vas a ser nadie”

Vicente, el niño que completó la escuela primaria el pasado año yendo a caballo ingresó al primer año de secundaria. La familia de Vicente enfrentó dificultades cuando su automóvil se rompió y frente a la posibilidad de faltar a clases por varios días, Vicente tomó una decisión: "mami, yo me voy a caballo".Vicente cubrió la distancia de 8 kilómetros hasta la Escuela Rural Número 45, en la Estación Peralta, y viceversa, sumando un total de 16 kilómetros diarios en la provincia de Buenos Aires.Cuando preguntaron sobre sus aspiraciones futuras, Vicente expresó su deseo de seguir vinculado al campo, aspirando a ser peón rural, encargado, o veterinario. "Peón rural, encargado, veterinario. Veterinario", afirmó con determinación. A través de su testimonio, Vicente subrayó la importancia de la educación: "Sí, sí, porque".La madre de Vicente, Lilian, compartió con radio Rivadavia esta inspiradora historia. "Vicente iba a la escuela rural y tuvimos un problema en el auto, no teníamos en qué llevarlo y como iba a faltar muchos días, él dijo, mami 'yo me voy a caballo', en su caballo, con su alazán. Nosotros avisábamos cuando él salía y la maestra nos avisaba cuando él llegaba allá", relató.Lilian también enfatizó que Vicente: "Él tiene claro que para salir adelante hay que estudiar. Hay que estudiar, sí. Él tiene muy claro, hoy en día, hoy está en la secundaria, en primer año, en el paraje Don Alfredo, Frappal, yendo para Bahía Blanca. Eso es cerquita de Sierra de la Ventana".La travesía de Vicente hacía la escuela no pasó desapercibida. Fue reconocido por su comunidad y recibió regalos significativos, incluyendo una bandera firmada por veteranos y una yegua negra, como muestra de aprecio y apoyo a su esfuerzo y dedicación. Vicente, agradecido, comentó hoy en radio Rivadavia: "Sí, una bandera firmada por los veteranos y una yegua negra". (NA)