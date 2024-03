Preocupante avance del dengue: en qué provincias hay vacunación gratuita

El brote de contagios por dengue se expande y la preocupación crece a medida que las guardias colapsan. Pese a que el gobierno de Javier Milei dijo que por ahora no incluirá la vacuna en el calendario obligatorio de vacunación -lo que haría que su aplicación fuera gratuita-, algunas provincias comenzaron a gestionar la compra de dosis con recursos propios para su aplicación a grupos específicos.En ese contexto, distritos como, que se encuentran, además, entre los más afectados, adquirieron dosis de la misma e iniciaron sus campañas de vacunación.anunció que comprará dosis de forma excepcional para a la población infantil.En la provincia de Buenos Aires, esperan que el Gobierno nacional la incluya en el calendario obligatorio y en CABA buscarán determinar primero a qué grupos corresponde la vacunación.En Misiones la campaña de vacunación gratuita contra el dengue comenzó a mediados de enero, para grupos etarios de 20 a 40 años. Consta de dos dosis, con un intervalo de tres meses entre la aplicación de cada una. Entre los 6 a 8 días posteriores de la aplicación de la primera dosis se evalúa el estado de salud de cada individuo.Salta se sumó en febrero con su plan de vacunación gratuito, con dosis adquiridas para ser aplicadas a la población de la zona endémica. “Esto es un granito de arena en la lucha contra el dengue, no es la solución total, no se termina el problema”, dijo por su parte el ministro de Salud pública salteño, Federico Mangione, y remarcó la importancia de las tareas de descacharreo, fumigación, y prevención con repelentes.En Córdoba, el municipio de Villa María -una de las localidades con más contagios- anunció que comprará vacunas para menores de 4 a 10 años, priorizando a aquellos que tuvieron o transitan la enfermedad, para aminorar los riesgos de una segunda infección. “Si no hay política nacional, decidimos abordarlo desde lo municipal”, indicó el intendente Eduardo Accastello.