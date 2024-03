Hospital de Concordia debió aumentar la compra de medicamentos ante la demanda

Mauro Dodorico, director del hospital Masvernat de Concordia, señaló que "más allá de lo que es medicación, lo que se está dando es la concurrencia de mucha gente al sector público en salud". La fuerte tendencia se nota incluso "en pacientes que tienen cobertura social, ya sea por obra social o inclusive algunas prepagas que están con algunas dificultades en cuanto a la cobertura".



Es que, agregó, "la mayoría de obras sociales o prepagas tienen cobertura parcial en la mayoría de las prácticas, como así también de la medicación".



Precios

El director del hospital Masvernat ilustró mencionando que "con los valores actuales, algunos estudios valen más de 100 mil pesos". Y algunos medicamentos "incluso que valen más que eso y con una cobertura del 50 por ciento, del 40 por ciento o del 60 por ciento, obligan al afiliado a tener que pagar de su bolsillo".



El tema es que "cuando son varios medicamentos, como en muchos pacientes crónicos, obviamente eso se hace insostenible para el bolsillo promedio de la sociedad, entonces eso lo obliga al paciente a tener que concurrir al hospital", puntualizó.



Según el profesional, este combo "obviamente genera un montón de aumento en la demanda, en las cantidades de personas que se acercan y agudiza aún más el problema que el hospital tiene en cuanto a conseguir esos medicamentos, no sólo por la parte económica, sino que muchas veces la gran demanda hace que muchos proveedores no te los quieran entregar porque hay precios tan dinámicos que cambian uno o dos veces en la semana y prefieren no cotizar cuando se dan estas situaciones de inestabilidad por el hecho de que tienen miedo de perder dinero al venderlos".



La demanda y la inflación

Dodorico detalló que "para este mes, en lo que es medicación ambulatoria, ya está proyectado un 50% extra, con respecto a lo que se venía adquiriendo", justamente, por el aumento del número de pacientes que, por la situación económica, se está volcando a la salud pública.



El galeno advirtió que "ya venimos viendo que en los últimos meses la demanda se había incrementado y lo que venimos proyectando es que para este mes eso iba a ser alrededor de un 50% más de lo que habitualmente compramos". Es que, agregó, "lo vemos también en consultas en el consultorio, que en este caso el incremento fue de un 30% y en consultas de guardia está arriba del 40%".



El proceso, explicó, "es un poco lineal, cuanto más consultas tenemos, obviamente eso se traduce a la farmacia y también se traduce a todo lo que es la parte de diagnóstico, ya sea por imagen o en laboratorio, que obviamente se ve incrementado por el aumento de la circulación y del número de pacientes que consultan".



La situación no hace más que agravar las finanzas y los recursos del nosocomio. "Hay algunos insumos o medicamentos, en donde hubo modificaciones de un 500% y lógicamente que en los proveedores, que a veces tienen hasta más de un aumento en la semana, esto genera toda una situación bastante compleja en lo que es la compra, la adquisición, y tener el recurso para hacer frente al costo", remató Dodorico. (Diario Río Uruguay)