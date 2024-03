Artesanos de cuchillos compartieron su historia de pasión y oficio

En el marco del Día Internacional del Artesano,conversó con Nicolás y Juan Luna, padre e hijo dedicados al arte de la fabricación de cuchillos artesanales en la ciudad de Federal.En este sentido, Nicolás compartió: “Fabricamos todo lo que es cuchillos artesanales desde hace 21 años”. Por su parte, Juan agregó: “Yo comencé y en este tiempo Nicolás me está acompañando y tomando la posta para continuar con todo esto”.Asimismo, Nicolás, destacó la importancia del aprendizaje junto a su padre: “Con mi papá aprendí mucho, tanto en lo que respecta a relacionarme con la gente como en la elaboración de los cuchillos, partiendo desde lo básico hasta innovar en el proceso”.En esta línea, Juan, reveló cómo surgió la decisión de que Nicolás continuara con el negocio familiar: “Nicolás estaba estudiando kinesiología y en un momento me dijo que no quería seguir estudiando y quería trabajar conmigo. Yo había hecho ya mi negocio y me pregunté quién iba a continuar con el negocio, así que decidí que fuera Nico”.“Nicolás es un artesano que participa en muchas ferias por diferentes lugares y ya ha logrado independizarse con su línea de cuchillería”, añadió orgulloso el padre.Tambien, Juan, recordó sus inicios como comerciante: “Yo empecé comprando mercadería en Buenos Aires y trayéndola a Federal para vender. Un día, paseando por la calle Florida y viendo qué podía llevar, entré a un negocio regional y noté que no había cuchillos de Federal. Entonces pensé que no había que traer más nada de Buenos Aires, sino que había que traer de Federal para acá”.Por otro lado, Nicolás reflexionó sobre los riesgos inherentes al oficio: “Por más que sepas, por más años de experiencia que tengas, es un trabajo que conlleva muchos riesgos. Me pasó hace tres semanas atrás pasándole el paño de brisa a un cuchillo, me corté la pierna”.“Trabajamos con máquinas que van a muchas revoluciones, entonces hay que trabajar con mucho cuidado. Por más precaución o elementos de seguridad que tengamos, son riesgos que siempre se corren”, concluyó.