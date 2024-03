Video: Disparó con una escopeta a un grupo de policías que lo perseguían

#Caba ATROPELLÓ A UNA MENOR DE 15 AÑOS CUANDO ESTACIONABA EN FLORES, UN AGENTE DE TRÁNSITO LE PIDIÓ QUE BAJARA DEL VEHÍCULO Y ESCAPÓ



Tras una persecución y cerca de la autopista 25 de Mayo la policía lo interceptó. El agresor sacó una escopeta y empezó a los tiros. Fue detenido pic.twitter.com/Bd8kZn3BxM — 24con (@24conurbano) March 19, 2024

Un incidente vial en el barrio porteño de Flores pasó a mayores cuando un hombre que manejaba una camioneta con la que chocó a una adolescente de 15 años, luego se quiso escapar, fue perseguido por efectivos policiales a los que atacó a escopetazos antes de ser detenido.La secuencia comenzó en la intersección de Rivadavia y José Martí, donde el imputado chocó a una joven de 15 años mientras intentaba estacionar una camioneta Fiat Toro. Al observar la situación, personal de facción de la Policía de la Ciudad intentó identificarlo, pero el involucrado se dio a la fuga.Sin embargo, producto de la congestión vehicular, el hombre, identificado como Dardo Julio Gula, detuvo su marcha en la intersección de Artigas y Yerbal y efectuó dos disparos con una escopeta hacia el móvil que lo perseguía, no logrando herir a ninguna persona.Posteriormente, tras continuar la persecución, el hombre de 46 años fue detenido en el cruce de Mariano Acosta y Eva Perón, luego de un enfrentamiento armado con los agentes. Entre sus pertenencias, el detenido tenía una escopeta, la cual fue incautada por disposición del magistrado interventor.La menor de 15 años, en tanto, fue asistida en el lugar y trasladada por un móvil del Sistema de Atención Médico de Emergencia (SAME), sin riesgo de vida, al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero.Dardo Julio Gula, de 46 años, quedó detenido, acusado de intento de homicidio contra los efectivos de la Policía de la Ciudad que lo persiguieron por Flores. Fue jugador, entrenador y presidente de un club de rugby en Santa Cruz.En sus redes sociales se presenta como un “prestador de servicios para la elaboración de declaraciones de la renta, consultor de recursos humanos, y en política, gestor de proyectos y de estrategias de fijación de precios”.Posee dos domicilios, uno en Gobernador Gregores, en Santa Cruz y otro, alternativo, en Morón. No tiene antecedentes penales ni causas pendientes con la Justicia. Pero, desde ayer enfrenta un proceso penal que, en caso de una condena en un eventual juicio oral podría ser condenado a entre 7 y 15 años de prisión.“Representante y distribuidor de lubricantes y servicios para el automotor y neumáticos”, explica en sus redes sociales Gula, al exponer su ocupación.En el abanico de profesiones presentadas por el acusado figura también que se desempeña como “subcontratista Servicios de Mantenimiento Minero“.Según fuentes oficiales, durante seis años Gula fue presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Gobernador Gregores, en Santa Cruz y se desempeñó como vocal titular Federación Económica de Santa Cruz.Además, Gula, actualmente detenido en un calabozo de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, se presentó como fundador del club de rugby Tehuelches, en Gobernador Gregores, donde fue jugador, capitán del equipo y entrenador.