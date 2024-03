Software de recuperación de datos vs. servicios profesionales

Recuperación de datos en un servicio profesional



Cuando eliminamos información importante de nuestros dispositivos por accidente –por ejemplo porque hicimos un clic equivocado–, normalmente nos arrepentimos casi al momento. Tanto Windows como macOS tienen sistemas para restaurar de forma inmediata los archivos eliminados, pero estos sistemas no funcionan si optamos por la eliminación directa de los documentos para agilizar los tiempos.Tomemos nota: no hay que eliminar archivos de este modo, porque, si lo hacemos, corremos el riesgo de borrar algo que no deberíamos. ¡Y entonces, recuperarlo puede ser muy complicado! La buena noticia, sin embargo, es que sigue siendo posible traer de vuelta a esos documentos eliminados si hacemos uso de un servicio de recuperación de datos profesional, o un software de restauración de datos como Wondershare Recoverit.En más de una ocasión, sin embargo, los servicios profesionales simplemente hacen uso del software de restauración que podrías usar vos desde tu propia computadora. ¡Y lo cierto es que este tipo de aplicaciones son muy eficaces y seguras! Por eso vamos a comparar ambos métodos de restaurar datos para que puedas comprobar cuál te conviene más a la hora recuperar los datos que habías eliminado por error.Los servicios de reparación de datos profesionales no suelen ser negocios especializados, sino que se trata de servicios que se ofrecen dentro de un marco más amplio de una empresa de servicio técnico para computadoras, celulares, o ambos. Estas empresas suelen ser pequeñas, incluso familiares, y se dedican a hacer todo tipo de reparaciones de dispositivos electrónicos. La restauración de datos es solo una de las cosas que pueden hacer por vos.Esta opción es recomendable para personas que realmente no tienen ningún dominio de los sistemas informáticos, y se sienten muy inseguras a la hora de ejecutar aplicaciones de mantenimiento, por más simples que sean. Si este es tu caso, podés llevar tu computadora a un servicio de recuperación de datos , pero seguramente te cobrarán bastante por algo que podrías haber hecho de forma mucho más económica en tu propia casa.Entre 80 y 300 dólares.No necesitas tener ningún conocimiento informático. Tu computadora estará en manos de profesionales.Es mucho más caro. Toma más tiempo. Los técnicos pueden tener acceso a todos tus datos privados.La principal alternativa al servicio técnico Consiste simplemente en descargar e instalar un software de recuperación de datos como Wondershare Recoverit. Estas aplicaciones son realmente fáciles de usar, cuentan con una interfaz apta para toda clase de usuarios, y, en definitiva, son las aplicaciones que utilizará el servicio técnico para hacer justo lo mismo que podrías hacer vos por mucho menos dinero.Si tienes algo de experiencia informática, por pequeña que sea, vas a poder descargar e instalar una aplicación como Wondershare Recoverit y escanear las carpetas donde habías perdido tus documentos. Muchas de esas aplicaciones incluso te permiten restaurar una cantidad mínima de documentos mediante una prueba gratuita, y, si decidís comprarlas, el costo oscila entre los 20 y los 90 dólares: mucho menos que lo que te cobraría un especialista.Entre 0 y 90 dólares.Es muy económico. Podés recuperar tus archivos desde casa. Podés recuperar tus archivos en mucho menos tiempo.Tenés que hacer el proceso de recuperación personalmente.Decíamos antes que hay softwares de recuperación que son muy fáciles de usar y aptos para todo el mundo. Pero también hay otros que son complejos o que no tienen tasas de recuperación demasiado altas. Para que no pierdas tiempo comparando, vamos a recomendarte una opción muy sencilla de usar, muy segura, muy versátil, y con una tasa de recuperación de datos sorprendentemente alta. Se trata de Wondershare Recoverit.. Wondershare Recoverit se destaca por su avanzada tecnología y algoritmos sofisticados, lo que le permite ofrecer una de las tasas de éxito más altas en la recuperación de datos perdidos o borrados. Cuando usás Recoverit, estás utilizando una herramienta de vanguardia.Una de las mayores fortalezas de Recoverit es su capacidad para recuperar una amplia gama de tipos de archivos con un alto porcentaje de éxito. Recoverit puede ayudarte a recuperar documentos importantes, fotos, videos, archivos de audio o correos electrónicos, entre otros.No necesitás tener estudios informáticos para usar Wondershare Recoverit. Su interfaz es intuitiva y fácil de navegar, con lo que el proceso de recuperación de datos es accesible para usuarios de todos los niveles.La flexibilidad es otra de las grandes ventajas de Recoverit. Es compatible con una amplia variedad de dispositivos de almacenamiento, incluyendo computadoras, discos duros externos, memorias USB y tarjetas SD.No importa si sos usuario de Windows o macOS , Recoverit ofrece soporte para ambos sistemas operativos, lo que asegura que puedas recuperar tus datos sin importar la plataforma que uses. Esta compatibilidad multiplataforma garantiza que Recoverit sea una solución versátil y accesible.Todas estas características hacen de este software la opción ideal para cualquier persona que necesite restaurar sus datos. Recoverit es el software predilecto de particulares y profesionales, así que ¿por qué hacer uso del intermediario? Este software es accesible para todo el mundo, mantendrá tus datos protegidos en todo momento, y podés conseguirlo por una suscripción anual de menos de 50 dólares.Ahora ya conocés las principales características de Wondershare Recoverit, pero ¿cómo podés usarlo para restaurar tus datos? ¡Muy sencillo! El proceso en realidad no requiere más que unos pocos pasos, y, aunque puede demorar algunas horas –por ejemplo si escaneás un disco duro muy grande–, está realmente al alcance de cualquiera.Para restaurar tus datos con Wondershare Recoverit, solo tenés que:1.Visitá el sitio web oficial de Wondershare Recoverit y descargá la última versión del software. Cuando esté descargado, ejecutá el instalador y seguí las instrucciones para instalarlo en tu computadora.2.Cuando esté instalado, abrí el programa. Vas a ver una interfaz intuitiva que muestra diferentes ubicaciones de almacenamiento y tipos de archivos que se pueden recuperar. Elegí la ubicación donde se perdieron tus archivos.3.Hacé clic en el botón 'Iniciar' para comenzar el escaneo de la ubicación seleccionada. Recoverit comenzará a buscar archivos perdidos o eliminados en la ubicación especificada. Este proceso puede tomar un tiempo, dependiendo del tamaño de la unidad y la cantidad de datos a recuperar.4.Terminado el escaneo, Recoverit mostrará una lista de todos los archivos encontrados. Podés previsualizar los archivos antes de recuperarlos para asegurarte de que son los que estás buscando. Usá los filtros para facilitar la búsqueda de archivos específicos.5.Marcá los archivos que querés recuperar y hacé clic en el botón 'Recuperar'. Se te pedirá que elijas una ubicación para guardar los archivos recuperados, y entonces el software los restaurará en esa ubicación.¡Así de fácil! Cinco pasos que cualquiera puede dar, y para los que ni siquiera tenés que levantarte de la silla. No está mal, ¿verdad? La recuperación de datos es cada vez más accesible gracias a este tipo de aplicaciones que ofrecen servicios profesionales a un precio de saldo y con una interfaz apta para todo el mundo.Como ves, tenés dos opciones bastante asequibles para restaurar tus datos eliminados en cualquier computadora o cualquier celular. La alternativa aparentemente más cómoda –la del servicio técnico– también es la más lenta y la más cara, así que ¿hasta qué punto puede resultarte conveniente? Puede ser tu opción si no cuentas con ningún conocimiento informático, pero, a poco que sepas manejar una computadora, ya no te hace falta.Lo único que necesitás para restaurar los datos perdidos de tus dispositivos o tus sistemas de almacenamiento externos es una aplicación con servicio de recuperación de tarjetas SD como Wondershare Recoverit. La interfaz Recoverit está diseñada para que cualquier persona pueda restaurar sus datos eliminados de manera muy sencilla, así que lo único que vas a tener que hacer es seguir los pasos del tutorial que te adjuntamos más arriba.Wondershare Recoverit se puede instalar en cualquier computadora Windows o macOS, y es capaz de restaurar datos en todo tipo de dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio o notebooks, dispositivos USB, tarjetas SD, discos duros externos… ¡Su compatibilidad es absoluta! Así que ¿a qué esperás? ¡Descargá Recoverit ahora y vas a ver lo fácil que es recuperar tus datos perdidos con solo unos clics!