La teoría de un biólogo para calcular la temperatura por el canto de los grillos

El canto de los grillos es uno de los grandes protagonistas de las noches de verano en la región. Muchas veces, el característico "cric cric" puede dificultar el descanso. No obstante, si se lo escucha con atención y se utiliza una particular forma de medición, este sonido -a veces molesto- puede permitir conocer la temperatura exterior. Para esto, es necesario contar la cantidad de veces que canta un grillo en un minuto, y luego realizar algunos cálculos matemáticos, la respuesta debería coincidir con la cantidad de grados centígrados que marque la temperatura.Esta teoría fue compartida por Jorge Finardi, biólogo y comunicador social de la Universidad Nacional de Rosario, quien utiliza sus redes sociales para divulgar diferentes formas de pronosticar el clima a través de la observación del comportamiento de los insectos, especialmente de hormigas.En @Georgeclimapront su cuenta de X (ex Twitter), el profesional cuenta con más de 25 mil seguidores. Siempre le aclara a su comunidad que sus métodos no son científicos, pero sí cualitativos, experimentales y observacionales.En ese sentido, Finardi publicó un posteo explicando el método de medición, el cual se basa en relacionar la frecuencia del canto de los grillos con la temperatura exterior. "La fórmula: se trata de contar las veces que canta un grillo durante un minuto, dividirlo por 5 y restarle 9. El resultado nos da la temperatura", escribió el biólogo.La teoría fue comprobada por su público. "Bastante preciso", escribió un usuario, y agregó: "Conté 150 "cantos" por lo que me dio 21°C (el termómetro marca unos 23 °C en la galería, pero capaz sea algo menos 'a campo')", junto a una foto del termómetro, para aportar evidencia empírica.Según lo que dice la ciencia, este fenómeno se hace posible porque los grillos son animales de "sangre fría". Esto significa que no pueden controlar su temperatura corporal como lo hacen los mamíferos, sino que depende de la temperatura exterior, lo que también afecta a la forma en la que actúan, cómo funciona su cuerpo y con qué frecuencia "cantan".Entonces, cuando las temperaturas son mayores, el metabolismo de los grillos gana velocidad y el "cric-cric" se escuchará una mayor cantidad de veces en un determinado lapso de tiempo. Si hace frío, el insecto "cantará" menos veces en el mismo periodo de tiempo. De esta manera, se puede establecer una relación matemática entre la frecuencia del canto de los grillos y la temperatura exterior.