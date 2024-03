Reclaman obras para evitar futuros anegamientos en Gualeguay: “Es un horror”

Sociedad Jóvenes se movilizaron para ayudar a animales afectados por la inundación

Sociedad Centro de Salud de Gualeguay realiza atenciones domiciliarias a vecinos

En Barrio Evita, uno de los más afectados por la inundación en Gualeguay,registró el testimonio de vecinos damnificados por las consecuencias que desencadenaron los anegamientos.“No tendríamos que haber tenido ningún problema si las bombas hubieran funcionado o si tendríamos otro canal”, se quejó Luis a Elonce y criticó la gestión de la intendenta Dora Bogdan. “Después que asumió el poder, no pisó nunca más el barrio”.“Por el nivel de la calle, no sale el agua”, denunció Luis y refirió: “Si no solucionan el problema, vamos a vivir anegados durante todo el tiempo que llueva”. “Desde el barrio 25 de Mayo hasta el Evita, vamos a tener agua durante todo el invierno”, expuso al lamentar: “Es un horror”.“Somos dos ratas en un balde”, evidenció el vecino de barrio Evita al explicar los anegamientos a causa de la falta de obras para desaguar los excesos de los desagües cloacales y desechos industriales.“Que construyan otro canal hasta la defensa para que el agua salga más rápido, para no anegarnos”, pidió y lamentó que “se lavan las manos y el municipio no existió”.“Los clubes nos trajeron comida, ropa y elementos de limpieza. Es muy buena gente, pero desde la municipalidad ni se movieron”, criticó una vecina cuya vivienda resultó afectada por los desbordes de los desagües durante los días de copiosas lluvias.