Por intensas lluvias, quedó interrumpido el tránsito por el Paso de Jama

Por intensas lluvias registradas en la madrugada del domingo, se produjo la caída de un puente y otros importantes daños en la traza de ruta nacional 52, que comunica la provincia de Jujuy con Chile a través del Paso de Jama.



La crecida de un río provocó que se desmorone un puente ubicado en el paraje Ronqui Angosto, lo que tornó la mencionada intransitable.



En ese panorama, Jujuy y Chile se encuentran incomunicados por vía terrestre para camiones y colectivos, mientras se intentaba abrir rutas alternativas para vehículos como camionetas y autos.



Ese incidente, se sumó al deslizamiento de barro y agua en varios tramos de la mencionada ruta que conecta con el norte chileno, informó el portal del diario El Tribuno.



En tanto, en la zona, docentes de nueve escuelas primarias y cinco secundarios no podían retornar a sus hogares en otros lugares de Jujuy, debido a que la empresa que tiene a su cargo el servicio no lo iba a brindar hasta tanto la ruta esté transitable.



Para paliar la grave situación, la Dirección Nacional de Vialidad evaluaba la posibilidad de instalar un puente Bailey o realizar un camino alternativo para el paso de los vehículos, teniendo en cuenta el importante tránsito que tiene esa ruta que conduce a los puertos chilenos.



El 29 de febrero último, la misma ruta había sufrido derrumbes, socavamiento de la vía y gran acumulación de sedimentos en la calzada.



En esa jornada, se decidió interrumpir la circulación entre las localidades de Purmamarca y Susques.



La ruta 52 no fue la única afectada, ya que la 9, en el norte de la provincia, se inundó en la mañana del sábado por el desborde del río Grande de Tilcara, aunque la solución pudo subsanarse con premura.



Con esta coyuntura, el Gobierno de Jujuy asiste a las personas damnificadas con comida, agua, mercadería, colchones, ropa de abrigo y otros elementos de primera necesidad.



"Al mismo tiempo, regula la circulación vehicular en la zona damnificada y trabaja para restablecer condiciones de seguridad para recuperar el tránsito vehicular, en particular el de traslado de pasajeros y transporte de cargas", indicaron voceros de gobierno jujeño.



Asimismo, se señaló que "el rigor de las condiciones climáticas ocasionó cuantiosos daños, totales en muchos casos, a productores que perdieron cultivos, ganado y elementos de trabajo". (NA)