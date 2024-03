La UNER convoca a 300 voluntarios para estudiar sus lágrimas

Cómo participar del estudio

Investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)con el objetivo de desarrollar tecnología innovadora en oftalmología y, para esto, precisan estudiar lágrimas.El proyecto es dirigido por Martín Zalazar, perteneciente al laboratorio de Prototipado Electrónico y 3D que tiene como metaSegún indicó Zalazar, el equipo de investigadores desarrolla un biosensorEn este sentido, la solución propuesta es "un biosensor de vanguardia que ofrece una evaluación rápida y no invasiva de las lágrimas y también personaliza el tratamiento, lo que lo convierte en un punto de inflexión en optalmología y en varias especialidades médicas en general".agregó Zalazar.Por otro lado, indicó que el dispositivo desarrollado beneficiará no sólo a pacientes con síndrome de ojo seco, sino con otras patologías oculares relacionadas: "El diagnóstico preciso ayudará a los oftalmólogos a evaluar la efectividad de los tratamientos y a realizar intervenciones oportunas para mejorar la salud ocular de los pacientes".Quienes tengan interés en participar como voluntarios deberán completar sus datos en un formulario digital. La convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 80 años, que deberán presentarse en el Centro de Medios de la Facultad de Ingeniería (Oro Verde, Ruta provincial 11 km 10). Al respecto, Zalazar indicó que el estudio de lágrimas tendrá lugar entre el 18 de marzo y el 12 de abril, pero podrá extenderse de resultar necesario.La finalidad es “establecer un rango de normalidad mediante la evaluación de la lágrima utilizando el biosensor desarrollado. Para ello, se llevará a cabo una sesión de 10 minutos en el Laboratorio de Prototipado de la Facultad, donde se entrevistará a los participantes para obtener información como edad, peso, sexo y antecedentes relevantes. Luego, se procederá a la obtención de muestras de lágrimas, de manera no invasiva y sin dolor, con un capilar descartable y, finalmente, serán analizadas”, detalló.Consultado sobre el siguiente paso, una vez completada esta etapa, el investigador refirió que buscarán “dirigirnos hacia una población con alguna patología ocular específica. Utilizaríamos los mismos procedimientos de recolección de muestras de lágrimas y análisis, pero esta vez enfocándonos en pacientes diagnosticados con la patología en cuestión”.