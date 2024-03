Los casos de dengue siguen aumentado en Santa Fe y son cuatro los fallecidos

La secretaria de Salud de la provincia de Santa Fe, Andrea Uboldi, señaló que en la evolución de los casos de chikungunya, covid y encefalitis equina “la situación está estabilizada”, por lo que es importante llegar a la población con información y medidas de prevención de dengue. En ese sentido indicó que continúa el incremento de casos en toda la provincia, con casos confirmados en los 19 departamentos: 62,7% en el departamento Rosario; 7,3% La Capital; 4,7% Castellanos, 4,2% San Cristóbal; 4% San Lorenzo y Las Colonias. Los porcentajes por departamentos reflejaron un cambio en la última semana: “Empieza a bajar Rosario en relación con el resto de los departamentos, que también se empiezan a incrementar”, explicó Uboldi.



Ante esa situación apuntó que desde el Ministerio de Salud se trabaja reforzando la información que se brinda a la comunidad; en el sistema de salud, readecuando turnos programados a demanda espontánea, estableciendo consultorios de febriles, y abriendo Centros de Salud en la ciudad de Santa Fe los días sábado, por ejemplo. Asimismo, explicó que se reforzó el mecanismo de atención en las guardias de hospitales mediante el triage, que permite definir el proceso de atención de acuerdo con la sintomatología. En este punto informó que “entre el 60 y 80 % de las consultas son por síndrome febril, dependiendo del lugar”.



En cada localidad y con efectores privados se unifican los criterios para realizar los estudios a “mayores de 70 años; en niñas y niños menores de 1 año, en embarazadas y personas que tienen situaciones de salud previas, complejas, que pudieran ameritar un riesgo mayor de complicaciones”, precisó la secretaria de Salud.



Serotipos y casos graves

En cuanto a los serotipos circulantes se detectaron DEN 1 y DEN 2 principalmente y, DEN 3 en una persona con antecedentes de viaje a provincia con circulación. El dato “no es menor porque si alguna localidad tuvo dengue a predominio del tipo 1 el año pasado, ese será el prevalente y por lo tanto si hay muchas personas que lo padecieron, esa localidad tendrá este año pocos casos. Lo que estamos monitoreando con Epidemiología es que no se introduzcan nuevos serotipos que podrían generar complicaciones”.



Con respecto a casos graves, recordó que ya se habían notificado tres personas fallecidas en el departamento Rosario y que en la última semana se sumó un hombre de 74 años del departamento Castellanos, con comorbilidades.



Prevención y cuidados

Dado que el mosquito transmisor de dengue, el Aedes aegypti, es una especie que puede vivir dentro de los hogares y alrededores e incrementa su población en épocas de calor, es importante el descacharrado de las viviendas para evitar la acumulación de agua estancada.



Asimismo, se insiste en la importancia de evitar las picaduras utilizando repelente; ropa clara y cubierta, especialmente luego de la caída del sol; dormir en espacios con protección para mosquitos; y utilizar insecticidas en el interior de las viviendas.



Ante la aparición de síntomas, Uboldi remarcó la necesidad de hacer la consulta oportuna, y con respecto a la sintomatología, dijo que se debe tener en cuenta que el dengue da fiebre muy alta por lo que en el tratamiento ambulatorio se indica tomar paracetamol con dosis de 500 hasta 1 gramo, cada seis horas, que también se utiliza para calmar los dolores musculares, y que no se debe tomar ibuprofeno, aspirina o dipirona.



Es importante tomar entre 1 litro y medio y 3 de agua, por día, “fraccionado como té, jugos o tereré también, pero no bebidas alcohólicas”; y analizar si el color de la orina es claro u oscuro, para saber si la hidratación es adecuada.



Entre las recomendaciones también se recuerda disminuir la actividad física y descansar en lugares frescos y tranquilos, ya que la enfermedad produce mucho cansancio. También es importante que la persona permanezca en su casa mientras tenga fiebre porque puede contagiar a los mosquitos que lo piquen, y salir solo para la consulta al médico. Se debe usar repelente cada seis horas, “mantener las ventanas de la habitación cerradas y con ahuyenta mosquitos; lo mismo que en negocios y ambientes laborales, en el momento de un brote”.



Se debe consultar de manera urgente, ante la aparición de algunos de los siguientes signos de alarma: dolor abdominal intenso o continuo, mareo o desmayo, vómitos persistentes, somnolencia, intranquilidad o irritabilidad; sangrado en encías, nariz, heces u orina.