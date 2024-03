Piden 23 años de prisión para gendarme que persiguió y mató a un adolescente

Desde este jueves, un efectivo de Gendarmería se encuentra en el banquillo acusado del homicidio de un adolescente de 15 años al que mató por la espalda tras perseguirlo por un robo. El caso tuvo lugar en el barrio Roque Sáenz Peña, de Rosario, hace tres años. Ahora, el fiscal Adrián Spelta solicitó 23 años de prisión ante el tribunal de juicio.Según el alegato de Spelta, cerca de las 6 de la mañana del 7 de marzo de 2021, luego de irse de una fiesta, Facundo Verón (15 años) y Alexis O. llegaron los dos en una bicicleta hasta Buenos Aires al 5500, donde estaba estacionado el Peugeot 208 del gendarme Héctor Daniel Rivas.Cuando le rompieron el vidrio al auto –señala la acusación– se disparó la alarma y el gendarme salió a perseguirlos. Desde el vehículo en movimiento les disparó sin puntería en Sánchez de Bustamante y Salvá. Ante esta situación, los jóvenes dejaron la bicicleta para escapar corriendo en distintas direcciones.Rivas siguió a Verón y lo alcanzó en Sánchez de Bustamante y Leiva, donde se bajó del auto, apuntó y le disparó por detrás. Luego recogió la vaina servida y se fue del lugar, expuso el acusador.Por su parte, el abogado Julio Lovey alegó que los jóvenes habían intentado robar el auto de Rivas y que la acusación no cuenta con la prueba necesaria para condenarlo, por lo que solicitó al tribunal la absolución por el beneficio de la duda.“Le dispararon por la espalda y la bala le perforó el corazón”, contó el papá del menor asesinado. El crimen fue registrado por una cámara de vigilancia particular que, al día siguiente, permitió la detención del gendarme.“Vi el video, el gendarme dijo que Facundo le quiso robar el auto, pero mi hijo no sabía manejar. Nunca tuvo problemas con nadie. Los medios titularon que fue un ajuste de cuentas con perfil sicario, pero mi hijo no tenía amigos en ese palo”, dijo Emanuel al recibir a este diario en su casa con la mirada perdida en el piso, cubierto con una manta y arrastrando las palabras. “Cuando te matan a un hijo de esta manera tu vida queda vacía”, expresó.