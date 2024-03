Imágenes: Las intensas lluvias provocaron anegamientos en Islas del Ibicuy

Las intensas lluvias que se registraron en los últimos días, afectaron diversas localidades del sur entrerriano.Ezequiel Maneiro, intendente de Islas del Ibicuy, dijo aque “es una situación muy difícil. A nosotros nos afectaron mucho las intensas lluvias, sostenidas, con muchísimos milímetros en pocos días. Hoy fueron 95 milímetros. Nuestros suelos y demás dejan de absorber. Tenemos familias que se inundaron. Los sistemas pluviales no dan abasto”.“Han sido días de mucho trabajo con personal municipal y Bomberos. Tenemos un Comité de Emergencia. Esperemos y deseamos que no llueva más y podamos resolver esta problemática que afecta a muchísimas familias”, indicó.Señaló que “establecimos prioridades a la atención. En las escuelas, si bien estuvieron los docentes, no hubo clases por las lluvias. Hay escuelas inundadas, todos han sufrido en mayor o menor medida inconvenientes con la gran cantidad de agua. Hace muchísimos años que no teníamos precipitaciones tan abundantes”.“Estamos trabajando en alcantarillas que colapsan por el gran caudal de agua. El agua ingresa a los hogares, las calles están inundadas. Se prioriza puntualmente a las familias que tienen problemas dentro de sus casas, los asistimos. Hay inconvenientes con el sistema cloacal que está colapsado”, resaltó.Informó que “todavía no vamos a declarar la emergencia. La situación no es que está controlada pero el trabajo es dinámico. Más allá de estas situaciones, estamos pudiendo controlar las cosas, no tenemos gente con un metro de agua en sus casas. Hay obras que necesitamos hacer, que resolverían la situación. Durante el tiempo que nos lleve hacerlas, haremos mantenimiento de alcantarillas, calles, para que no nos encuentre desprevenidos y el agua pueda escurrir del lugar”.