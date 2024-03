Ni superhéroes ni futbolistas: un niño celebró su cumpleaños “de Milei”

“Me gusta y por eso quise hacer el cumpleaños de Milei, se me ocurrió a mí la idea”. Rodrigo cumplió 7 años este miércoles y fue el centro de un festejo muy particular. Lejos de querer una fiesta temática con superhéroes y villanos, algún personaje de juegos o algún ídolo deportivo, eligió al presidente de la Nación.“De grande quiero ser presidente”, compartió el pequeño.Gisela, su mamá, contó que la iniciativa fue del cumpleañero: “No quería Milei en una figurita, quería ser el mismo Milei, fue todo muy cómico”, señaló. “Se hizo la fiesta en casa, no en un salón por toda la situación que estamos pasando”, advirtió en relación con la crisis económica.Rodri se caracterizó como el Presidente, las imágenes del cumple lo muestran como un “mini Milei”. Para darle forma, usó un trajecito con banda nacional y hasta llevó el famoso bastón. “Al traje lo tenía de la graduación de mi otra nena del año pasado”, advirtió Gisela, quien agregó risueña: “No se corta el pelo hace rato para que le quede largo y estuvo practicando sus poses para imitarlo”, agregó.Es que, además de lucir como el libertario, el niño jugó a ser el primer mandatario de a ratos, durante el festejo. “En el cumple quiso que lo presente como el presidente de todos los argentinos y él después se sabe algunas frases, como por ejemplo, «viva la libertad carajo»”, detalló la mujer. “A Rodri le gusta personificar”, continuó la madre, incluso el año pasado participó de una academia de actuación durante un tiempo.Como suele suceder en los cumpleaños de hoy, la decoración giró en torno al personaje, por lo que, en este caso, se colgaron globos celestes y blancos y la torta fue de un león.Gisela admitió sobre la idea de su hijito: “Fue difícil plantearlo porque hay parte de la familia que no es partidaria”, indicó, pero aclaró que todos priorizaron el deseo del homenajeado.Aunque aclaró que su familia apoya a Milei, aseguró que no forman parte de su partido La libertad avanza. “Cuando fueron las elecciones quisimos un cambio, pero no es que nosotros le hablamos de Milei, no somos políticos, es algo de él”, remarcó. (Rosario 3)