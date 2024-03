Se somete a diálisis y mientras espera su trasplante envió mensaje esperanzador

Cada segundo jueves de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón con el fin de generar conciencia sobre la importancia de la salud renal y para reducir la frecuencia y el impacto de la enfermedad renal y sus problemas asociados de salud.



En ese sentido, Elonce dialogó con Eugenia, una paciente que hace cuatro años que se somete a diálisis, quien manifestó: “Una persona llega a diálisis porque sus riñones no funcionan, ya que lo primordial para que una persona pueda orinar es el riñón. Por ende, no podemos tomar agua, que es lo principal que le da vida al cuerpo, y tenemos que cuidarnos de las comidas”.



Con respecto a sus riñones, sostuvo: “No funcionan ninguno de los dos, por eso estoy conectada a una máquina. Realizar diálisis es complicado, un golpe al alma ya que es muy duro tener que pasar por todo este proceso, pero hasta el día de hoy me cuesta que me inyecten en el brazo dos agujas”.



“Mi primera diálisis fue en el cuello, me colocaron dos tubos que se conectan a la máquina, hasta tener la fistula donde te operan para inyectar dos agujas. Son cuatro horas de diálisis, tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. En mi caso, me costó muchísimo porque a la hora que me conectaban, pedía irme porque no soportaba estar tanto tiempo, hasta que hace poco tuve un episodio donde venía de vacaciones con mi marido y tuve un paro cardíaco que quedé en coma”, dijo.



“A partir de ese momento, hice un cambio y hace cuatro años que vengo luchándola donde me salió un trasplante de un riñón vivo. En abril comenzaré con todos los estudios para estar en lista de espera”, aseguró.



Al ser consultada sobre sus sensaciones para ser trasplantada, recordó: “En uno de mis estados, puse que ‘un día como hoy, no me gustaría estar más en diálisis’, donde lo leyó un ángel que me pregunto qué necesitaba, le respondí un riñón y me dijo que me lo donaba. De esta manera, comenzó toda la travesía y me largué a llorar”.



Por último, brindó un mensaje a aquellas personas que se encuentran en diálisis: “Les deseo muchas fuerzas, contención y, sobre todo, a las personas que son muy jóvenes. En diálisis hay una nena de seis años, una adolescente de 15 años y da mucha pena”. (Elonce)