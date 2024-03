Está en terapia intensiva el nene que estuvo seis horas encerrado en un auto

Policiales Niño de tres años está grave luego que lo dejaran durante seis horas en el auto

¿Qué pasó?

Un nene de tres años de Neuquén permanece internado, luego de estar seis horas encerrado en un auto, donde habría quedado olvidado por sus padres mientras se fueron a trabajar. El niño se encuentra en terapia intensiva de la Clínica San Lucas.El coordinador de la Dirección de Seguridad, el comisario Alejando Cares, comunicó que inicialmente el nene fue trasladado a la clínica San Agustín y luego al San Lucas.Fuentes judiciales revelaron que el estado del niño sigue siendo “grave, con pronóstico reservado”.Cares indicó que los padres del menor contaron que su hijo estuvo el lunes entre las 9 y las 15 solo encerrado en el auto, en el asiento trasero. Estaba estacionado sobre calle Chrestia al 550. Amplió que ambos trabajan en un organismo público sobre calle Elordi al 900. Manifestaron que se habían olvidado de llevarlo a la guardería.Desde la clínica donde está siendo atendido, al ser consultado por, indicaron que por ahora se reservará la información.Fuentes del Ministerio Público Fiscal indicaron ayer que el caso lo investiga la fiscal Valeria Panozzo. Entre las medidas, se pidió cámaras de seguridad del lugar, que medicina legal de la Policía informe sobre la salud del nene, y que el cuerpo médico forense del poder judicial evalúe si se puede realizar una pericia médica al niño.Este miércoles a la mañana, la Fiscalía confirmó el estado de salud del nene, quien permanece internado en la clínica San Lucas, y dijo que "sigue muy grave".El avance de cómo seguirá la causa, dependerá de la evolución del nene.A su vez, en el hecho intervino la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, a cargo de Natalia Stornini, quien explicó que lo habitual en estos casos es esperar la evolución de la salud del niño y, en función de eso, la Fiscalía evaluará la posible comisión de un delito.En diálogo con, Stornini evitó ahondar en este caso específico, pero brindó un panorama sobre el modo de accionar del organismo. Según dijo, este tipo de situaciones "están enmarcadas en negligencia y abandono y, en función de eso, priorizamos la salud del niño y las acciones que se tienen que llevar a cabo en el marco del cuidado hospitalario".Tras el hecho, se evalúan las posibles consecuencias en la salud del niño, así como la situación familiar para ejercer los cuidados, y se da intervención al equipo de la Línea 102, correspondiente al Servicio de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infanto Juvenil. A su vez, interviene el MPF "ante la posible comisión de un hecho delictivo", según si el niño tiene lesiones, o si se verifica que hubo abandono de persona, siempre "en función de los informes del equipo técnico e interdisciplinario"."Hasta que no se recupere, no se toma ninguna decisión, está en etapa de investigación", explicó la defensora y afirmó que "hay una situación de negligencia, porque no es habitual olvidarte un niño en el auto por tiempo prolongado".En situaciones donde puede haber un perjuicio para el niño, explicó Stornini, el Código Civil prevé la posibilidad de privar de la responsabilidad parental.La pareja estacionó el vehículo en la calle Chrestía al 550, a la vuelta de la oficina de trabajo. Al parecer, los padres tendrían que haber bajado con el niño para llevarlo a una guardería cercana, sin embargo, no fue así. Se lo olvidaron (no se conocen las razones hasta ahora) y el pequeño quedó seis horas encerrado.“El personal policial toma conocimiento y se constituye con dos móviles en el lugar y decide en principio hacer una maniobra de reanimación con la madre, pero se decide trasladarlo a la clínica San Agustín y después lo hacen a la clínica San Lucas donde permanece intubado”, sostuvo el comisario Alejandro Cares, quien dijo que a partir de las 21 del lunes el bebé se encontraba estable, de manera milagrosa y que están esperando el último parte médico.“La madre es quien acudió al lugar en un primer momento y se encontró allí con el menor. La mamá le dio agua para reanimarlo”, contó el jefe policial. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el menor era dejado en el auto.