Quini 6 de $1.045.648.301: pista sobre ganador y cuánto retienen por impuestos

El Quini 6 tuvo este miércoles un ganador de un premio histórico. Se trata de una persona oriunda de la localidad de Oberá, en Misiones, que acertó los seis números correspondientes a la modalidad “Revancha” y se llevó un pozo de $1.045.648.301 gracias a su apuesta a los números 01-08-10-15-34-42.Por su parte, el agenciero vendedor del ticket recibirá más de $10.500.000 como premio estímulo.“La verdad que una sorpresa increíble, muy contentos por el ganador, aunque todavía no sabemos quién es”, dijo Florencia, quien trabaja en la agencia 328 de la localidad de Oberá, situada sobre calle Santa Fe al 381.No obstante,, admitió: “La idea de quién puede o en qué horario vino se tienen, pero hasta que no se presente con la boleta no se sabe”.Enseguida comentó que siempre se controlan los sorteos a la noche “y primeramente nos comunicamos entre nosotros los vendedores y festejamos por todo lo que se viene de premio”.“Del premio hay un porcentaje que beneficia a la agencia, después se habla con el vendedor. Esto nos da un prestigio y desde temprano ya teníamos un montón de compradores esperando para entrar. Es un pozo histórico en la provincia, nunca se entregó un premio tan grande”, finalizó en declaraciones a