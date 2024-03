Arrastró en el capot a una mujer que quiso evitar que circule por una calle

? RELATO SALVAJE EN PLENO DILUVIO

- En medio de la tormenta, un hombre comenzó a insultar a una mujer y se la llevó puesta arriba del capot

?Gerli pic.twitter.com/eA22O6GWw3 — Vía Szeta (@mauroszeta) March 13, 2024

La secuencia, que dura poco más de un minuto, se contrapone a la mayoría de las imágenes que circularon durante las inundaciones de ayer en el conurbano bonaerense, donde se ve a vecinos ayudar a otros en situaciones extremas. En este caso, lo que registró un joven con su celular, fue un momento de salvajismo de un hombre que llevó colgada del capot de su auto a una mujer que le pidió que no circulara por una calle anegada.En el video, que se volvió viral en las últimas horas, se observa a Mariel, una vecina de Gerli, en el partido de Avellaneda, que se acerca hasta un auto blanco que está en el cruce de Sánchez de Bustamante y República del Líbano. Allí, bajo el diluvio, le pide que transite por la cuadra en la que está su casa para evitar que el agua ingrese a las viviendas y provoque aún más daños.Sin embargo, su pedido no fue escuchado y como la mujer interrumpía el paso del vehículo, el conductor decidió avanzar y la llevó sobre el capot a toda velocidad por más de 100 metros.En una entrevista con El trece, la mujer contó: “Quise ayudarlo también a él, porque quería meterse en una calle donde había una boca de tormenta y todo estaba tapado. Se le iba a quedar el auto. No sé si fue por la lluvia, pero no me escuchó y arrancó”.Según la víctima, el temerario accionar no le provocó lesiones, más allá del susto que se quedó grabado en sus desesperados gritos. “Solo estábamos intentando ayudar, porque todo era un caos y no había nadie de Vialidad ni de Defensa Civil”, aseguró.