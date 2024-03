Cuestionaron las demoras para habilitar cursos en dos escuelas de Federal

Obras paralizadas

Las comunidades educativas de las escuelas Nº 9 y Nº 11 de Federal manifestaron su preocupación por la demora en la habilitación de siete cursos del Nivel Secundario. “Se trata de una situación burocrática administrativa que hace que los alumnos recién, este jueves, comiencen el ciclo lectivo”, cuestionó ala secretaria general de Agmer Federal, Alejandra Gómez.“El 26 de febrero, no habilitaron los cursos de dos escuelas y los alumnos no estuvieron cursando el ciclo lectivo”, denunció la gremialista al confirmar que, tras el reclamo, “para este jueves habilitarán las plazas para 1, 2 y 3 y 4 C de la escuela Nº 11, que comprende a 70 alumnos”. “Y para la escuela Nº 9, habilitaron 5º y 6º año”, completó en comunicación con“La demora se debe a que se trata de plazas en planta temporaria, es decir, que tienen que habilitarse año a año y eso no permite la continuidad anual de esos grupos; además, los docentes son suplentes, lo que no permite la titularidad del cargo, la estabilidad laboral del docente”, explicó Gómez. Y agregó: “Es decir que año a año, ya desde el mes de noviembre, el directivo debe gestionar para que se habiliten esas plazas para el año siguiente”.“En años anteriores, al comenzar el ciclo lectivo, la habilitación se daba de forma automática, pero este año tardaron un mes”, cuestionó la secretaria general de Agmer Federal.Consultada a la gremialista a qué se deben los inconvenientes, ésta acotó que “los funcionarios de Educación fueron nombrados recién en febrero” y quizás a esa cuestión “burocrática administrativa” desencadenó las demoras para la habilitación de los cursos.En la oportunidad, la gremialista cuestionó que los nuevos edificios de las escuelas Nº 9 y Nº 11 de Federal “parecen una tapera” debido a la paralización de las obras de construcción.“La escuela Nº 11 funciona en los galpones del ex ferrocarril, mientras la obra para la construcción del edificio nuevo está parada con el 60% de avance. Es una pena que esa construcción no pueda seguir adelante, y lo mismo ocurre en la escuela Nº 9 porque el deterioro es muy grande”, explicó Gómez. Y agregó: “La particularidad de la escuela radica en su orientación en Artes y tanto alumnos como docentes no pueden ejercer su trabajo porque las condiciones no son las adecuadas”.“Los chicos están prácticamente hacinados, la ventilación no es la adecuada porque las ventanas no se pueden levantar debido al deterioro del edificio; faltan aberturas y los baños no están en condiciones”, repasó.Y fundamentó: “El derecho a enseñar es inalienable, pero en Federal se lo sigue postergando; y el derecho a la educación pública sigue percibiéndose como un gasto”.