Desarrollaron algoritmo que traduce por qué llora un bebé: hay 5 tipos de llanto

Los 5 tipos de llantos de bebés

Revolucionando el cuidado infantil: del consuelo al diagnóstico precoz

En la vida de todo padre y madre, pocas situaciones generan tanta incertidumbre como el llanto de su bebé. "¿Qué necesitará?", se preguntan con frecuencia, enfrentándose a un enigma que parece no tener fin.Reconocer las necesidades de los más pequeños es muy importante, especialmente cuando el llanto, su principal medio de expresión, varía entre una hora y media y tres horas diarias. ¡Esto fue lo que hicieron investigadores expertos en la materia!El Hospital Clínic de Barcelona, en conjunto con la empresa tecnológica Zoundream, encontró la solución a este gran problema mundial. A través de un algoritmo avanzado, este equipo de investigadores logró descifrar los distintos mensajes ocultos tras las lágrimas de los bebés, ofreciendo una interpretación precisa en apenas 10 segundos.Según un artículo del portal Saber Vivir, para descubrir los secretos detrás del llanto de los bebés, el equipo del Hospital Clínic de Barcelona, junto con Zoundream, emprendió un meticuloso estudio científico, analizando el llanto de 38 recién nacidos.Este análisis no solo se centró en las características acústicas del llanto, sino que también incorporó tecnologías avanzadas como la electroencefalografía (EEG) y la espectroscopia cercana al infrarrojo (NIRS), además de observar detalladamente las expresiones faciales y los movimientos corporales de los bebés.Mediante la recopilación de datos de EEG, NIRS, audios y videos, capturados mientras los bebés lloraban espontáneamente, los investigadores pudieron adentrarse en el complejo mundo de la comunicación infantil.Este enfoque integral permitió identificar patrones específicos asociados con distintas necesidades, resultando en la clasificación de cinco tipos de llanto, cada uno con sus propias señales y características.: este tipo de llanto se caracteriza por ser constante, rítmico, de corta duración e intenso. Además, se acompaña de expresiones faciales y movimientos corporales que buscan captar la atención, como movimientos de succión y retorcerse.: con pocas pausas, este llanto es errático, agudo y particularmente molesto para los padres. El bebé puede mostrar inquietud, gestos faciales de disgusto, y movimientos descontrolados de brazos y piernas.: similar al llanto de angustia, pero con un tono más ronco, reflejando la tensión en las cuerdas vocales provocada por los gases.: se distingue por su larga duración y gritos prolongados y monótonos, que disminuyen en intensidad progresivamente.: usado para solicitar atención, se asemeja al llanto por sueño, pero tiene un tono más de lamento que de llanto propiamente dicho.El desarrollo de un algoritmo capaz de interpretar el llanto de los bebés por investigadores del Hospital Clínic de Barcelona y Zoundream abrió una nueva era en la comprensión de las necesidades básicas de los más pequeños. Además, mostró el camino hacia innovaciones futuras en el cuidado y diagnóstico infantil.Acá, exploramos cómo esta tecnología promete transformar la atención parental y la pediatría. La futura aplicación de este algoritmo va más allá del laboratorio, con planes de implementación que incluyen:: equipadas con el algoritmo, ayudarán a los padres a comprender las razones detrás del llanto de sus bebés de manera instantánea.: contemplando su incorporación para ofrecer un asistente en el cuidado del bebé accesible en el hogar.Pero el horizonte de este proyecto es aún más ambicioso. Según Ana Laguna, cofundadora e investigadora principal de Zoundream, el estudio del llanto infantil podría abrir puertas a la identificación temprana de condiciones como el autismo.La exploración, de cómo ciertos patrones de llanto pueden ser indicativos de patologías o daños neurológicos, sugiere un futuro en el que el llanto no sea solo una manifestación de necesidades inmediatas, sino también un biomarcador vocal capaz de alertar sobre problemas de salud desde las primeras semanas de vida. Fuente: (ElCronista)