La Bancaria rechaza intención del Gobierno de restituir Impuesto a las Ganancias

“Como siempre sostuvimos el salario no es ganancia. Por eso les pedimos a los señores gobernadores/as que reflexionen, no se dejen engañar, a ustedes también los votó el pueblo, no lo defrauden”, expresó el secretariado general nacional de la Asociación Bancaria en un comunicado.



Luego de la convocatoria del Poder Ejecutivo a los gobernadores, trascendió que el Poder Ejecutivo buscará la reversión de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, una reforma que impulsó el exministro de Economía, Sergio Massa, en setiembre del año pasado y que fue votada por Milei cuando era diputado.



Para la Bancaria, “los salarios son devorados por la inflación que va camino al 65% trimestral. Toda de Milei. Los caídos del sistema son los jubilados y los más vulnerables ante la falta de empatía del Presidente”.



“’No hay plata’, repiten como mantra tortuoso desde el Poder Ejecutivo, mientras jóvenes libertarios fueron contratados con salarios millonarios”, advirtieron desde el gremio liderado por Sergio Palazzo.



En el comunicado de prensa, la AB afirmó que “el relato de Javier Milei ahora intenta poner en práctica el ‘impuesto a los ingresos’ antes del autoproclamado Pacto de Mayo, una convocatoria extorsiva para lograr aprobar la fallida Ley Ómnibus, que fuera rechazada por la Cámara de Diputados” y recordó que “cuando Milei era legislador y hacía alarde de donar su dieta sin explicar jamás de qué vivía, votó a favor de la derogación del mismo impuesto”.



“Para colmo, el Gobierno desechó la idea de coparticipación del Impuesto al Cheque entre las provincias, al igual que el Impuesto País y otras alternativas. Hace un mes, 250 multimillonarios del mundo pidieron pagar más impuestos”, sostuvieron asimismo.



Por último, los bancarios advirtieron: “Vemos con preocupación cómo vuelven una y otra vez a las vetustas recetas del modelo neoliberal de la dictadura militar y la década del ‘90: las únicas víctimas son los trabajadores y trabajadoras”.



“A diario, los más afectados son los mismos de siempre, con impuestazos, subas indiscriminadas de precios de los alimentos, los servicios básicos de agua, luz, y electricidad, medicamentos y la depreciación acelerada del valor de compra del salario por una recesión sistemática con devaluación mayor al 120% en tres meses”, concluye el comunicado.



Días atrás, el ministro del Interior, Guillermo Francos, confirmó la intención del Gobierno: “El impuesto a las Ganancias estuvo siempre y fue un error quitarlo, existe en todos los países. Está dentro de los temas a tratar. Cuando se derogó, con fines meramente electoralistas, lo que se hizo fue desfinanciar a las provincias. Está previsto tratar Ganancias”.



En septiembre pasado se había eliminado la cuarta categoría de Ganancias, lo que eximía del pago del tributo a más de 800.000 contribuyentes.



La ley sancionada por el Congreso elevaba el piso del mínimo no imponible para trabajadores y jubilados que perciban 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), el cual asciende en la actualidad a $202.800. (APF)