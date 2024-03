Temporal en Campana: se voló el techo de escuela y cayó granizo de gran tamaño

El fuerte temporal que azotó este martes a la Provincia de Buenos Aires dejó graves destrozos. Por caso, a una escuela de la localidad de Campana se le voló el techo y generó daños en varias casas de la zona, aunque no hubo heridos.Producto de este inconveniente, se vieron afectadas al menos seis viviendas en los alrededores, algo que generó más caos en una jornada que contó con caída de árboles y granizo de gran tamaño.De acuerdo a lo que informó el director de la escuela, no hubo heridos. En el lugar trabajó Defensa Civil.Según trascendió, se voló la mitad del techo de la escuela, precisamente en la zona en la que no estaban los alumnos.El fuerte temporal en la ciudad de Campana generó graves destrozos y hubo caída de granizo de gran tamaño. Muchos vecinos permanecían sin servicio eléctrico en la medianoche del miércoles. Si bien la empresa Eden dispuso un operativo especial para restablecerlo, las lluvias complejizó la tarea.