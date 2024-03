Espacio aéreo: tras la prohibición de Venezuela, Argentina se quejará ante ONU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prohibió que los aviones con matrícula argentina circulen por el espacio aéreo de su país, medida que alcanza a Aerolíneas Argentinas y otras empresas, ante lo cual la gestión de Javier Milei prepara una presentación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de las Naciones Unidas, en busca de mediación.



La decisión del líder bolivariano afecta a los vuelos que la línea aérea de bandera realiza a Punta Cana o Nueva York, e incluso a vuelos privados.



Venezuela habría tomado esta decisión en represalia contra algunas medidas de la administración de Milei, como no designar - hasta el momento- embajador en ese país, no haber invitado a ningún funcionario chavista a la asunción presidencial del argentino y la entrega del avión iraní -que estaba retenido en Ezeiza- a los Estados Unidos.



Según se informó, el primer caso de prohibición se dio con un vuelo de Aerolíneas Argentina con destino a Punta Cana, aunque desde la empresa estatal aseguraron que el desvío necesario para evitar cielos venezolanos es mínima en función de la demora que ello puede producir.



La línea aérea notificó del hecho a la Cancillería argentina, que a su vez citó a la embajada venezolana en el país, Stella Marina Lugo Betancourt.



En tanto, la Casa Rosada prepara una presentación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de las Naciones Unidas, en busca de mediación.



La Argentina, días atrás, le presentó una carta de reclamo formal a Maduro manifestándole que Venezuela no estaba cumpliendo con las normativas internacionales, pautadas por el Convenio de Chicago.



Aerolíneas Argentinas tiene cuatro vuelos semanales a República Dominicana, que desde hace un mes deben desviarse hacia el espacio aéreo de Guyana para llegar a Punta Cana.



En este marco, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se hizo a fines de febrero en San Vicente y las Granadinas, Maduro cuestionó a la Argentina por el avión iraní, que por varios meses permaneció retenido en Ezeiza.