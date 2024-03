Las balearon y les robaron dos motos valuadas en más de 20 millones de pesos

Dos amigas fueron a un cumpleaños en barrio San Roque de Córdoba el sábado a la noche. En la madrugada del domingo se retiraron hacia sus casas, pero a tan solo una cuadra y media un auto y varias motos las abordaron.Una de las víctimas relató que bajaron “con armas a tirar”. “A mi amiga le dispararon dos veces, uno en el abdomen que le pegó en el botón del pantalón, y otro en la campera”, contó y siguió: “A mí me tiraron al piso y me dispararon a los pies”.De acuerdo a su relato, se levantó y empezó a correr, pero trastabilló y cayó. “De atrás el delincuente me pegó un disparo que rozó el casco”, afirmó y mostró el elemento protector con la marca del balazo que sería de un arma calibre 22.A su vez, denunció que alguien las entregó: “Nos estaban esperando, nos tiraban a matar”. Para ella eran menores de entre 13 y 15 años.Los delincuentes lograron llevarse

Las víctimas realizaron la denuncia en una Unidad Judicial pero no pudieron dejarla asentada a las 4 de la madrugada, minutos después del hecho: debieron hacerla a las 8:30 porque no las atendieron antes.“Nos dijeron que iban a patrullar pero no lo hicieron. Nosotros investigamos y fuimos a decir a dónde estaban las motos y quién nos entregó”, contó pero, según dijo, les pidieron que tomen fotos y les brinden la ubicación exacta de donde estarían los rodados. (El DoceTV)