Apareció un cuerpo flotando tras la inundación por el temporal en Buenos Aires

Los daños y las complicaciones de la tormenta

El fuerte temporal que azota desde esta madrugada a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se cobró su primera víctima. Se trata de un hombre cuyo cadáver fue observado mientras flotaba sin vida en una calle de la localidad de Valentín Alsina, partido de Lanús. Según contó un vecino, llamaron a la Policía durante las primeras horas pero las autoridades no concurrieron inmediatamente, debido a la dificultad de acceso.El cadáver de la víctima fue filmado esta mañana por una vecina en la esquina de las calles Habana y Coronel Dulce, quien luego compartió la imagen en las redes sociales. “Hace dos horas llamaron a la Policía y nadie vino. No llegó ni Bomberos ni una ambulancia”, relató un testigo del hallazgo en diálogo con TN.“Los vecinos estamos haciendo lo que podemos. Hubo más de 50 llamados. Tranquilamente podría entrar la Policía. Estamos a cinco cuadras de la Capital. No pasan colectivos y no pasa nadie”, agregó el vecino, quien indicó hay lugares en los que el agua llegó al metro de altura.Según confirmaron más temprano bomberos a La Nación Más, la víctima se habría electrocutado y debido al estado de las calles todavía no han podido acercarse al lugar. Infobae trató de comunicarse con la Municipalidad de Lanús pero aún no recibió respuesta durante la mañana.Cerca del mediodía, el propio intendente de Lanús, Julián Álvarez, confirmó en su cuenta de X la muerte del vecino y le envió sus condolencias a la familia. “Quiero comunicar con profundo dolor que un vecino de Lanús ha fallecido a causa del temporal. Abrazamos a su familia y a todos sus seres queridos”, escribió.La vecina de la zona (@cattleyapurpura), quien publicó el video, informó a las 10 en sus redes sociales que un móvil de Seguridad Ciudadana estuvo en la zona pero aclaró que el cuerpo continuaba flotando. Sin embargo, una hora después, la misma usuaria de la red social confirmó que el cadáver ya fue trasladado por las autoridades.Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, también confirmó en diálogo con el mismo canal de noticias que el cadáver ya fue removido por personal de Bomberos Voluntarios. Ahora resta determinar las causas de la muerte.El temporal, tal como se pronosticó, es violento y ya causó varios daño. Según informó el gobierno porteño, durante la mañana de hoy cayeron casi 100 milímetros de agua, un fenómeno climatológico que ocasionó la inundación de calles, la caída de árboles y vuelos demorados, entre otras consecuencias.Tras la jornada de fuertes lluvias de ayer en Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas que se registran a varias localidades del territorio bonaerense y otras seis provincias. Además, rige una advertencia por vientos fuertes para una gran porción de la región patagónica.En línea con la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo, la cual afecta al centro, norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, vecinos de CABA como Belgrano y Palermo comenzaron a compartir imágenes de árboles tirados sobre el asfalto y calles totalmente anegadas por la importante cantidad de agua que cae desde hoy a la madrugada.Como consecuencia de este temporal, hay un corte total en la calle Nicaragua, entre Godoy Cruz y Fray Justo Santa María de Oro, por la caída de árboles, mientras que en avenida Cramer, altura La Pampa, hay un sólo un carril habilitado en sentido al Puente de Elcano por una situación similar.El barrio de Barracas también sufre el impacto de las lluvias, y muchos vecinos compartieron fotos de las zonas que quedaron bajo el agua. Por su parte, el partido bonaerense de La Matanza es una de las zonas del conurbano más afectadas por las fuertes lluvias, debido a que en muchas localidades se registran calles intransitables por el agua.Frente a estas complicaciones, la línea 216 de colectivos suspendió momentáneamente el servicio. Producto de la tormenta eléctrica, además, en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza no hay despegues hasta nuevo aviso, según informaron fuentes de AA 2000 a Infobae.El Aeropuerto de Ezeiza, en tanto, se encuentra bajo alerta roja y cientos de pasajeros se ven afectados con demoras y cancelaciones de sus vuelos por las condiciones climáticas adversas.La circulación del transporte público también se ve afectada, como el ramal Suárez del tren Mitre. Fuentes de Trenes Argentinos consultadas por este medio indicaron que “circula con demoras y cancelaciones por cuestiones climáticas”. Al mismo tiempo, el ramal Mitre de la línea homónima circula con servicio reducido entre Retiro y Florida por anegamiento de vías. El ramal Tigre, por su lado, circula de acuerdo al horario programado.