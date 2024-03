Adiós definitivo: anunciaron el cierre de Taringa!

Un simple comunicado precipitó este lunes a los internautas más nostálgicos del país. Es que con un sentido mensaje, los dueños de Taringa! confirmaron el cierre definitivo de la famosa plataforma que nació hace más de 20 años. La fecha de finalización será el próximo 24 de marzo, detallaron.



“Estimados taringueros: 20 años de historia no es un logro del que cualquier sitio, plataforma o comunidad pueda presumir, ni de lejos”, comenzaron el posteo. Luego continuaron: “Taringa! ha sido el lugar de fantásticas historias, memes, trolleadas, inteligencia colectiva por doquier, pero sobre todo, siempre ha sido un lugar donde la libertad de expresión está presente”.



La novedad cayó como un mazazo para cientos de miles de usuarios que dieron sus primeros pasos en Internet junto a la plataforma pionera en el país y a nivel continental.



“Hemos sido el hogar de todo tipo de historias, todo tipo de personajes, todo tipo de sentimientos. Nos hemos metido en muchos líos y los hemos superado todos. Nos hemos puesto la bandera de una identidad que, aún a día de hoy, después de tantos años, sigue siendo relevante… el ‘taringuero’”, expresaron los responsables de la página.



Taringa! surgió allá por 2004 como un sencillo pero interesante foro que en poco tiempo se transformó en una verdadera comunidad. Miles encontraron en el sitio un lugar donde escapar de la realidad y sumergirse en conversaciones acordes a sus gustos y hobbies.



Considerada “la primera red social argentina”, en Taringa! aparecieron los primeros memes de la historia, que hoy por hoy son furor en todas partes.



Realmente marcó una era en la década del 2000 con foros y posteos de descargas. Incluso llegó a ser la segunda red social más visitada en Argentina y la tercera en América Latina, pero desapareció prácticamente en la década siguiente.



En el comunicado oficial, los dueños explicaron las razones por las que tomaron la drástica determinación: “Los motivos, son tan simples, como difíciles de aceptar. Con el cambio de tendencias de los últimos años respecto a las redes sociales, Taringa! diseñó un producto que buscaba lo que otras plataformas no podían lograr, un espacio de libertad donde se pueda monetizar el contenido. Sin embargo, debido a las condiciones del mercado y la competitividad de las redes sociales, este sueño se ha frustrado”.



Y cerraron: “Más adelante les daremos más detalles de cómo se va a dar este proceso y qué es lo que necesitan saber. Me guardo el bardo que tengo adentro, ya lo sacaré después. Gracias por todo, taringueros. Lo que logramos juntos en estos 20 años quedará en la historia del Internet para siempre”.