Gobierno de Venezuela prohibió la circulación de aviones argentinos

Este lunes, el gobierno de Nicolás Maduro prohibió el sobrevuelo de Aerolíneas Argentinas sobre el espacio aéreo venezolano en una situación inédita entre las relaciones bilaterales con Caracas. A raíz de esto, rutas comerciales deberán ser desviadas por la empresa bandera.



Las principales vías afectadas son aquellas con destino a Punta Cana, Miami y Nueva York.



Por esto, el ministerio de Relaciones Exteriores envió dos notas de reclamo al régimen de Maduro. En tanto, la embajadora de Venezuela en Buenos Aires, Stella Lugo, fue convocada por Cancillería hace semanas por este tema, según indicó Clarín. La funcionaria de Maduro tomó nota del reclamo pero no se produjo ningún cambio de momento.



Desde el Gobierno interpretaron la medida como una represalia por la entrega de un Boeing de Emtrasur Cargo a los Estados Unidos, en donde la justicia lo reclamaba por estar sujeto al esquema de sanciones y embargos contra Venezuela e Irán.



Fuentes de la empresa indicaron a Clarín: “Aerolíneas Argentinas informó a Cancillería sobre un impedimento de utilización del espacio aéreo venezolano. Nunca se especificaron los motivos por los que instrumentó dicho impedimento, que resulta en una afectación operativa mínima para la aerolínea”.



Según adelantaron, no descartan acudir a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo de Naciones Unidas que establece cooperación aérea bajo un beneficio mutuo. El tema es seguido de cerca por la canciller Diana Mondino.



En total, hay cuatro vuelos de Aerolíneas Argentinas a República Dominicana por semana y, por ahora, se ven obligados a desviarse por Guyana. Hay entre nueve y diez vuelos a Miami por semana y entre dos y tres a Nueva York. No hay vuelos directos de Buenos Aires a Caracas.



Si bien no se especificó el motivo de esta prohibición, la sucesión de hechos hace pensar a la Rosada y a la Cancillería que se trata de una especie de venganza por las tensiones alrededor del avión de Emtrasur Cargo, originadas durante la gestión de Alberto Fernández.



Vale mencionar que el Boeing adaptado como carguero fue retenido en Ezeiza en junio de 2022 por el juez Federico Villena a raíz de un pedido de la justicia estadounidense. La aeronave había sido vendido por la empresa iraní Maham Air a Emtrasur, de Venezuela, y estaba sujeta al complejo sistema de sanciones de los Estados Unidos por supuesto uso para actividades terroristas internacionales.



En ese momento, también se investigó la tripulación de 14 venezolanos y cinco iraníes por posibles vínculos con el terrorismo. Fueron liberados al cabo de unos meses por no encontrarse pruebas en su contra. Sin embargo, no se pudo establecer el motivo por el que vino al país ese avión de carga sin destinatarios que lo hayan contratado.



Desde un primer momento, Maduro apuntó contra la Argentina y Estados Unidos por “secuestrar el avión”.



El Boeing fue llevado de Ezeiza a los Estados Unidos por los alguaciles de ese país y por agentes del FBI que lo tuvieron bajo custodia. Esto sucedió el pasado 11 de febrero. Luego, el gobierno de Maduro compartió imágenes del avión siendo desmontado en el desierto de Arizona. (La Voz del Interior)