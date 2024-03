Aerolíneas Argentinas anunció que cobrará equipaje en los vuelos nacionales

Aerolíneas Argentinas tomó la decisión de empezar a cobrar equipaje en los vuelos nacionales, en lo que representa una política inédita en su historia.



La empresa, a partir del 5 de marzo, modificó su cuadro tarifario e introdujo conceptos que suelen utilizar las firmas de aviación de bajo costo, como tarifas adicionales por llevar equipaje en cabina y bodega.



En el caso particular de la aerolínea de bandera nacional las modificaciones introducidas afectan al precio de los pasajes más bajos, como las tarifas "Promo" y "Base".



En la primera de ellas solamente se podrá llevar una mochila o bolsa de hasta 3 kilos y se elimina la opción de llevar una valija del estilo Carry On, mientras que en la segunda se suprime el equipaje en bodega pero se puede seguir llevando un equipaje de mano de 8 kilos además de la mochila.



El sitio aviaciónline destacó que agregar equipaje tanto en la categoría de pasaje "Promo" y "Base" tiene un costo adicional de 10.499 pesos (unos 10 dólares) para todos los destinos nacionales, mientras que para Tierra del Fuego esa tarifa es más reducida: 8.677 pesos.



Según la misma fuente esta medida tomada por Aerolíneas Argentinas llega producto de la necesidad de competir contra aerolíneas low cost como Flybondi y Jetsmart, que en conjunto poseen una cuota del 40 por ciento del movimiento de pasajeros nacionales, aunque Aerolíneas vuela a 19 destinos que no son operados por estas empresas de aviación de bajo costo.