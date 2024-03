Alertan sobre la apnea: “La humanidad perdió el 25% de las horas de sueño”

Este 15 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño, una iniciativa promovida por la World Sleep Society (WCC) que busca resaltar la importancia del descanso adecuado en la salud y el bienestar general de las personas.Ante este evento, Elonce conversó con el médico especialista en vías respiratorias, Luis Larrateguy, quien brindó importantes detalles sobre la apnea del sueño, una condición que afecta a un considerable porcentaje de la población.Según Larrateguy, la apnea del sueño se caracteriza por una obstrucción de las vías respiratorias durante el descanso: "Esto provoca una disminución del oxígeno en sangre y un aumento del dióxido de carbono, lo que conduce a microdespertares para restablecer la respiración. Estos episodios se acompañan de ronquidos intensos que pueden perturbar el sueño del compañero de habitación".Además de afectar la calidad del sueño, la apnea del sueño puede tener graves repercusiones en la salud a largo plazo: "La falta de oxígeno durante el sueñocomo hipertensión arterial y arritmias", explicó el especialista.En cuanto al tratamiento, Larrategui destacó que no se recurre a medicamentos, sino a dispositivos especiales:El especialista también señaló que el problema de la apnea del sueño no es aislado, y que la sociedad en general enfrenta dificultades crecientes relacionadas con el sueño: "Finalmente, Larrateguy advirtió sobre los peligros de la privación del sueño y la necesidad de abordarla con seriedad: "La deuda de sueño solo se puede saldar descansando adecuadamente, ya que no existen sustancias que puedan reemplazar el sueño. Conducir durante 17 horas seguidas equivale a tener un nivel de alcohol en sangre superior al 1%, lo que demuestra que la privación del sueño es tan peligrosa como el consumo excesivo de alcohol".