El desgarrador testimonio de un familiar del playero acribillado en Rosario

El Gobierno nacional puso en marcha el comité de crisis en Rosario

Bruno Bussanich fue asesinado por sicarios el sábado a la noche cuando se encontraba trabajando en una estación de servicio en Rosario. Entre lágrimas, su primo Santiago, entrevistado por Nelson Castro, habló de la dramática situación que vive la ciudad.El joven contó que su familiar trabajaba en la gasolinera hacía un mes y que dos días antes del asesinato lo habían pasado al turno noche. “Él no se va a levantar más de ese ataúd”, dijo“Mataron a un pibe inocente. Hay que salir adelante, si no nos cuidamos entre los rosarinos y los argentinos no nos cuida nadie. Somos buenas personas”, dijo. El chico pidió justicia para todas las víctimas de los ataques narcos.“Yo le hice el curriculum para ingresar a la estación de servicio. Él trabajaba desde su casa como telemarketer y tuvo que salir a buscar más trabajo por la situación económica. Consiguió y lo vinieron a matar acá”, dijo notablemente conmovido.Además, contó que Bruno tenía miedo de la situación violenta que se vive en la zona. “Estamos atados de manos, condicionados, tenés que pensar dos veces si salís o no. Es algo que naturalizamos, es el pan de cada día”, lamentó el joven.En medio de su desgarrador relato, Santiago expresó: “No va a estar más con nosotros. Lo vi en el ataúd, sé que no se va a levantar más. A mí no me lo devuelve nadie. A ninguno de los inocentes no los devuelve nadie. Rosario sangra”, agregó.En el mismo sentido, señaló que teme que los atacantes tomen represalias contra su familia. “Tengo miedo de lo que va a pasar de ahora en más. Hoy vuelvo a mi casa y no sé cómo voy a salir después. Nuestra familia está arruinada”, expresó.Tras ello, Santiago remarcó que su primo era “un tipo de a pie, laburante, digno, honrado” y detalló que, ante la escalada de violencia en los últimos años en la ciudad, muchos de sus amigos decidieron irse a vivir a otra provincia.“Eso me enerva porque para mi Rosario es lo más lindo que hay, yo amo mi ciudad pero está deteriorada”, lamentó.Para concluir, el joven le envió un mensaje al Gobierno. “A Javier Milei, Patricia Bullrich, júntense con la oposición. Somos argentinos, tengo fe de que vamos a salir de esta. Hay que aguantar, lucharla, pelearla y vamos a salir de esta. Lo único que les pido es que dejen de lado las diferencias”.